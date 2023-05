Esselunga a San Benigno, Toti: "Superati veti politici del passato"

Esselunga ha aperto oggi, mercoledì 24 maggio 2023, a San Benigno in via di Francia il suo 186esimo negozio, il secondo nella città di Genova dopo quello di via Piave aperto nel 2020 e quarto in Liguria, dove Esselunga è già presente con altri due negozi a La Spezia e ad Albenga.

Proprio come nel passato quando dal promontorio di San Benigno si guardava verso il mare, dalla nuova costruzione con un 'cannocchiale visivo', una suggestiva finestra ubicata al secondo piano, si può ammirare la lanterna, simbolo di Genova.

Il supermercato ha una superficie di vendita di 3.200 metri quadri, che si sviluppa su due piani, ed è dotato di un ampio parcheggio di oltre 260 posti auto con 34 postazioni per la ricarica delle auto elettriche. L'intervento edilizio ha previsto anche la realizzazione di un ulteriore parcheggio in struttura sul lato opposto di via Albertazzi, in gran parte a uso pubblico, articolato su quattro piani con circa 270 posti auto di cui 40 posti per ricarica auto a trazione elettrica. Il parcheggio pubblico pluripiano è collegato al negozio tramite una passerella pedonale coperta realizzata in carpenteria metallica con parapetti in cristallo trasparente a oltre 5 metri di altezza da terra.

Il progetto ha permesso di realizzare aree verdi sia pubbliche che private per oltre 1.000 mq, con la piantumazione di alberi e arbusti. A questi interventi si aggiungono un giardino pensile di 1.000 mq sul tetto dell'edificio composto da piante tappezzanti con fioriture di colori diversi, che scandiscono il susseguirsi delle stagioni, e inoltre, 135 fioriere in plastica riciclata a contenere piante arbustive e più di 100 mq di verde pensile estensivo.

Nel nuovo negozio lavorano 153 dipendenti: 117 i neoassunti sul territorio di Genova e provincia, tutti formati alla scuola dei mestieri Esselunga. L'Esselunga di Genova San Benigno è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.

"La città e la Regione stanno dimostrando di essere sempre più aperte alla concorrenza, capaci di offrire maggiori libertà di scelta ai consumatori e più libertà alle imprese per competere sul mercato, superando veti politici che in passato hanno impedito ad alcune aziende di trovare spazi sul nostro territorio". Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto questa mattina all'inaugurazione del nuovo punto vendita di Esselunga. "Questo nuovo punto vendita ha garantito circa 200 posti di lavoro e viene rifornito con i prodotti di tante aziende liguri, creando ulteriori opportunità di crescita per tutto il territorio, in un momento in cui l'occupazione in Liguria cresce il doppio rispetto alla media nazionale".