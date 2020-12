Esselunga, fissata la data di apertura

Gli ostacoli da superare nel corso degli anni non sono stati pochi. L'ultimo in ordine di tempo l'opposizione del 'Comitato Benessere Medio-Levante'. Ma Esselunga alla fine ce l'ha fatta e sta per aprire. A darne notizia è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che commenta con favore il risultato.

L'apertura al pubblico è prevista per mercoledì 16 dicembre 2020. «Mancano pochi giorni all'apertura della nuova Esselunga in via Piave - scrive Toti in un post -, che come vedete nelle foto ormai è quasi pronta e verrà aperta al pubblico mercoledì. Non è stato facile far arrivare un marchio così importante a Genova ma abbiamo mantenuto la promessa di dare ai cittadini la possibilità di scegliere».

«Esselunga - conclude Toti - porterà occupazione e la concorrenza farà in modo che la spesa sia più conveniente per tutti, dopo anni in cui il capoluogo ligure si collocava ai primi posti per la spesa più cara. I mugugnoni si devono rassegnare, la Liguria è attrattiva per gli imprenditori e guarda con fiducia al futuro. Avanti così».