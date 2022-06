Accordo San Quirico-Ifm: nuovo socio australiano per Erg

Nuovo socio australiano per la Erg, la holding San Quirico che fa capo alle famiglie Garrone e Mondini, ha annunciato la costituzione di una partnership strategica a lungo termine con Ifm Investors, in qualità di gestore del fondo Ifm Net Zero Infrastructure Fund. Ifm Nzif e le rispettive società collegate acquisiranno un interesse iniziale del 35% in una nuova holding da costituire che, a sua volta, deterrà circa il 62,5% di Erg. "L’investimento da parte di Ifm Nzif - si legge nella nota della società - e delle rispettive società collegate è superiore a un miliardo di euro e include un’opzione per ulteriori 500 milioni di capitale a supporto della crescita di Erg, in base agli obiettivi strategici annunciati dalla Società a marzo 2022. San Quirico continuerà a controllare Erg una volta conclusa l’operazione, che pertanto non comporterà un’offerta pubblica o il delisting della società".

La partnership ha lo scopo di consolidare la posizione di leadership di Erg come attore chiave nella transizione energetica in Europa e consentirà alla società di sbloccare un ulteriore potenziale di crescita in base agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che i governi e le istituzioni stanno stabilendo a livello globale. "San Quirico e IIfm - prosegue la nota - sono fortemente allineate per quanto riguarda gli obiettivi strategici definiti nel business plan di Erg, presentato nel marzo 2022, e supporteranno il Ceo di Erg e l’intero management team della società per garantire il raggiungimento di questi obiettivi. Condividiamo una visione estremamente complementare riguardo a un futuro sostenibile per il settore energetico, con un analogo approccio di investimento a lungo termine. Sia Sq che Ifm hanno una forte etica Esg e si impegnano a garantire che Erg abbia un ruolo centrale nella transizione verso un’economia a zero emissioni. La partnership attinge alla profonda competenza di Sq nel campo delle energie rinnovabili e alla notevole esperienza di Ifm in questo settore, nonché nel settore delle infrastrutture in generale".

"Siamo orgogliosi di annunciare la partnership a lungo termine di Erg con Ifm - commenta Edoardo Garrone, presidente di San Quirico ed Erg -, uno tra i più rinomati gestori di fondi a livello internazionale, che condivide i nostri principi etici e la nostra visione strategica di creare valore sostenibile combattendo il cambiamento climatico. Ifm porterà un’ampia impronta internazionale che va ben oltre i confini dell’Europa, nonché il proprio forte sostegno finanziario a lungo termine, per consentire a Erg di perseguire una crescita più rapida, più ampia e più diversificata".

Il Ceo di Erg, Paolo Merli, aggiunge: "È un grande onore per me e per il mio team che un’istituzione così eccezionale abbia deciso di investire in Erg come società e come gruppo di professionisti, con il chiaro obiettivo a lungo termine di rafforzare la società e di renderla più internazionale".

Secondo Kyle Mangini, global head of Infrastructure di Ifm, "Ifm è entusiasta di collaborare con Sq ed Erg per il nostro primo investimento diretto in Italia. Consideriamo Erg un operatore eccellente nel settore delle energie rinnovabili, con un approccio pionieristico alla transizione energetica e un forte potenziale di crescita su scala globale. Questo investimento riflette la nostra strategia di investimento in beni strutturali sostenibili, che grazie ai rendimenti generati contribuisce ad incrementare i risparmi previdenziali di milioni di membri dei fondi pensione".

Ifm Investors è stata costituita oltre 25 anni fa, allo scopo di proteggere e accrescere i risparmi previdenziali a lungo termine dei lavoratori. Di proprietà di un gruppo di fondi pensione australiani, al 31 marzo 2022 l’organizzazione gestisce asset per 122 miliardi di euro.