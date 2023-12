Educazione finanziaria: gli incontri gratuiti di Comune e Banca d'Italia per aiutare i cittadini

Quattro incontri gratuiti e aperti a tutti, per capire che c'è sempre tempo per imparare i principi base della finanza e dell'economia, superando lo stato di disagio culturale e psicologico che a volte si affronta quando arriva il momento di compiere scelte importanti.

Acquistare e pagare online stando attenti agli aspetti di sicurezza informatica, scegliere una carta o un’app di pagamento, pianificare entrate e uscite, risparmiare o ricorrere a un prestito: non tutti si sentono in grado di fare queste operazioni con consapevolezza, dunque dal prossimo gennaio la sede genovese della Banca d’Italia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Genova, offrirà il corso gratuito di educazione finanziaria "Difendi il tuo bilancio familiare".

Il ciclo di quattro incontri, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, si terrà presso la filiale della Banca d'Italia di via Dante 3, è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare alle persone più vulnerabili per condizioni reddituali o di indebitamento. L’iniziativa si rivolge anche alle associazioni del terzo settore e sarà un’occasione in cui gli operatori e i volontari potranno arricchire il proprio già ricco bagaglio di conoscenze ed esperienze per condividerlo successivamente con altre persone e soggetti diffondendo la conoscenza di utili pratiche gestionali.

Il primo appuntamento, “La moneta e gli altri mezzi di pagamento”, è in calendario martedì 16 gennaio alle 15 e la propria partecipazione si potrà comunicare scrivendo una e-mail all’indirizzo edufin.genova@bancaditalia.it; i successivi incontri (le cui date sono in fase di definizione) verteranno su questi temi: "Acquistare online senza dimenticare la sicurezza informatica", "Pianificare, risparmiare e investire" e "Prudenti nell’indebitarsi, ma decisi nel far valere i propri diritti".

Il programma degli incontri:

1. La moneta e gli altri mezzi di pagamento (16 gennaio 2024, ore 15)

Il contante: come riconoscere un biglietto falso

Il conto corrente di base: a cosa serve e chi ne ha diritto

Il Bancomat e le altre carte bancarie

2. Acquistare online senza dimenticare la sicurezza informatica

Le piattaforme di e-commerce

Il corretto utilizzo in rete delle carte bancarie e degli altri strumenti di pagamento elettronici

Le principali tipologie di truffa informatica e i comportamenti che le prevengono

3. Pianificare, risparmiare e investire

Il budget familiare: soddisfare i bisogni e gestire i desideri

Il risparmio, il rendimento e la difesa dall’inflazione

L’Abc degli investimenti

4. Prudenti nell’indebitarsi, ma decisi nel far valere i propri diritti

La scelta del prestito e la sostenibilità del debito

Il credito al consumo: utile ma senza esagerare

Fare un reclamo, un esposto o un ricorso

“Difendi il tuo bilancio familiare” è un progetto pensato su misura per cittadini e operatori del Terzo Settore e prevede materiale didattico specificamente pensato per questo corso. È anche possibile avvalersi delle risorse online del sito di educazione finanziaria della Banca d’Italia raggiungibile al link economiapertutti.bancaditalia.it.

Formazione anche per tutelarsi da truffe e frodi

"Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a sviluppare competenze fondamentali nella gestione del credito e nella pianificazione del proprio bilancio anche domestico attraverso risparmi e investimenti consapevoli utili alla programmazione del futuro, inclusa la preparazione alla pensione - afferma Mario Mascia, assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Urbanistica -. Si tratta di insegnamenti il cui valore non va sottostimato, anche per promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle modalità per proteggersi da truffe e frodi".

Daniela Palumbo, direttrice della Sede di Genova della Banca d’Italia, aggiunge: "Il benessere individuale e collettivo non può prescindere dal benessere finanziario, che dipende, oltre che dalla disponibilità di reddito e di risparmio, dalla capacità con cui ci rapportiamo con il mondo della finanza e gestiamo il nostro denaro. Da tempo la Banca d’Italia collabora con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della cultura finanziaria già in età scolare, ma gli ultimi anni hanno visto crescere il nostro impegno nei confronti della popolazione adulta, con una particolare attenzione all’inclusione economica e sociale".