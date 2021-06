Edilizia, proclamato lo stato di agitazione del comparto: “Ance rifiuta la discussione sul rinnovo del contratto”

Lavoratori dell’edilizia in stato di agitazione a Genova. È la decisione presa dall’attivo unitario dei delegati di Feneal Ui, Filca Cisl e Fillea Cgil in risposta di Ance Genova alla richiesta di avviare una discussione sul rinnovo del contratto.

“Da parte di Ance Genova dopo diversi incontri abbiamo ricevuto soltanto un no secco - fanno sapere i sindacati - Una presa di posizione giustificata da motivazioni incomprensibili. Malgrado il forte rilancio del settore, certificato anche dei dati della Cassa Edile sia per il numero di addetti che per le ore lavorate, Ance non ha voluto aprire un tavolo discussione. Dimenticandosi il contributo straordinario degli edili genovesi durante tutto il lockdown”.

“È innegabile che questo sia il momento opportuno per discutere del futuro del settore - proseguono i segretari generali Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli - favorendo politiche attive per il rilancio degli enti bilaterali al fine di migliorare la sicurezza e la formazione dei lavoratori anche alla luce delle ingenti risorse europee messe a disposizione dal P.N.R.R.”

I sindacati chiedono che vangano intensificati i corsi di formazione sia per l’inserimento di giovani nel settore che per i lavoratori rimasti esclusi dalla decennale crisi economica per favorirne l’occupazione: “È inoltre il momento di avviare una redistribuzione di tale risorse, anche ripristinando elementi contrattuali come l’EVR - concludono le organizzazioni sindacali - adeguando istituti come le indennità di mensa e trasporto. Per tali motivi l’attivo unitario proclama lo stato di agitazione e l’avvio di una capillare campagna di assemblee sindacali in tutte le imprese del territorio”.