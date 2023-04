Edili, dopo le proteste la lettera al Governo: "Incontriamoci per salvare migliaia di posti di lavoro"

Rimangono sul piede di guerra le imprese edili genovesi organizzate nel gruppo 'Basta crediti incagliati' per protestare contro il taglio del superbonus. Dopo le recenti manifestazioni di piazza hanno inviato una lettera al Governo, indirizzata al presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al ministro del made In Italy Adolfo Urso: "Uno schematico riassunto - spiegano - di quanto ancora non sia stato fatto e delle soluzioni concrete che dovrebbero essere messe in atto per evitare il fallimento di centinaia di imprese edili italiane. Una richiesta di incontro, reale e costruttiva per salvare migliaia di posti di lavoro". 'Basta crediti incagliati' è un gruppo indipendente, apolitico e apartitico nato in maniera spontanea per chiedere risposte alla politica e un passo indietro al governo sul decreto che li riguarda.

La lettera al governo

Di seguito il testo integrale della lettera.

"Il grido d’allarme che continua a risuonare non proviene da associazioni di categoria o da centri studi, fin troppo spesso impegnati nei comodi salotti tecnici a margine dei centri politici.

Chi sta cercando in ogni modo di presentare una situazione ormai insostenibile sono le imprese edili, i relativi dipendenti, i proprietari di immobili, i tecnici e tutti gli operatori dell’indotto che, nel pieno rispetto della legge, hanno avviato e portato avanti cantieri per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico.

Con l’introduzione delle D.L. 34/2020, proprio per fornire il necessario sostegno della ripresa economica post pandemica, il legislatore ha demandato al settore dell’edilizia un ruolo primario per la ripresa del valore del prodotto interno lordo.

Grazie all’impegno di tutti gli operatori del settore è stato possibile concretizzare un enorme contributo alla ripresa dando altresì un fondamentale impulso all’efficientamento energetico ed anti-sismico del parco immobiliare nazionale.

A fronte del massiccio sforzo dell’intero comparto, la ricompensa è stata amara: chi avrebbe dovuto porre in essere i necessari controlli, non ha posto in essere alcun presidio di verifica e le consequenziali frodi sono state moralmente addebitate indiscriminatamente agli operatori edili senza distinguere tra chi ha lavorato con impegno e rispetto delle regole e chi ha scientemente voluto truffare lo Stato.

Chi oggi manifesta, chi oggi cerca in ogni modo di far sentire il grave disagio, ha creduto in una legge dello Stato, ha seguito norme in continua modifica, ha investito ingenti risorse economiche ed è stato ostaggio delle procedure e dei costi degli istituti di credito per la monetizzazione dei crediti fiscale così come per i crescenti interessi passivi sui finanziamenti-ponte.

Stiamo pagando gli errori, l’approssimazione e la carenza di visione sistemica di altri e questo non possiamo accettarlo.

Per meglio definire l’entità del problema, vogliamo ricordare che:

- solamente nella Città Metropolitana di Genova hanno sede 1908 Imprese edili, con circa 9.100 dipendenti; (ii) ad oggi risultano già incagliati circa 350 milioni di euro di crediti, ai quali dovrebbero aggiungersi a breve ulteriori 450 milioni di euro di crediti maturandi;

- i debiti insoluti dei General contractor nei confronti delle suddette Imprese ammontano ad oggi a oltre 100 milioni di euro.

Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali ha creato e sta cronicizzando una vera e propria crisi sistemica nell’economia del territorio: l’impossibilità di cedere sul mercato i crediti d’imposta unitamente ai diffusi inadempimenti dei General contractor, hanno determinato una critica carenza di liquidità nelle imprese edili che, ove non intervengano interventi sistemici, determinerà a breve il loro fallimento.

Le conseguenze sarebbero quindi irreparabili e si propagheranno anche in altri settori economici: contrazione dei consumi derivante dai licenziamenti, sofferenze nel sistema bancario e crollo del valore produttivo regionale. Il tutto, senza contare i potenziali contenziosi per gli interventi in corso che non potranno essere ultimati ed il consequenziale blocco dei cantieri

A nulla servono i segnali di incoraggiamento o le promesse per futuri sviluppi: il momento per dare risposte concrete e risolutive è questo. Le proposte sono semplici e di sicuro effetto per l’intero comparto:

1. Attivazione del circuito dell’acquisto diretto dei crediti da parte delle Istituzioni, delle Società partecipate e delle Aziende Statali. La situazione di crisi appena descritta e ormai prossima all’irreversibilità impone il coinvolgimento immediato e diretto delle istituzioni, delle società partecipate e delle aziende statali (CDP, RFI, ENEL, ENI, SNAM, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti.

2. Prevedere una misura d’urgenza che consenta una moratoria sugli oneri connessi al ravvedimento operoso per il tardivo versamento di imposte dirette, Iva e contributi previdenziali da parte delle imprese edili in crisi (tecnicamente individuabili mediante un rapporto tra fatturato ordinario e fatturato in regime di sconto in fattura).

3. Approvare il differimento del termine per la conclusione degli interventi “superbonus” per i cantieri in corso. Considerando il consistente rallentamento dell’operatività connesso alla carenza di liquidità, occorre differire il termine finale per l’esecuzione delle opere al 31.12.2024. La misura non avrebbe alcun impatto erariale in quanto ben potrebbe essere limitata ai cantieri per i quali sia stato raggiunto sul SAL minimo entro il 31.12.2023 in quanto si tratterebbe dei medesimi cantieri già calcolati dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione delle procedure connesse al DL 11/2023 e alla successiva conversione in legge. In difetto, il mancato rispetto del termine attuale del 31.12.2023 porterebbe all’emersione di un’impensabile mole di contenziosi per il mancato o parziale conseguimento delle detrazioni “superbonus” condominiali.

4. Integrazione delle modalità di utilizzo dei crediti fiscali ampliando l’attuale quadro anche alla liquidazione delle dilazioni connesse alle misure di Rottamazione-quater presso AdE-R nonché relative alla c.d. “pace fiscale” introdotte dalla recente Legge Finanziaria.

Per ultimo, e quale contributo alla riorganizzazione strategica del mercato nonché nell’ottica degli indirizzi normativi dell’Unione Europea:

5. L’introduzione di forme di finanziamento agevolato (quantomeno in conto interessi) per le committenze condominiali o private destinate alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico.

Richiamando integralmente quanto sopra illustrato e stante la complessità della situazione, siamo sin d’ora a richiedere un incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Con viva & vibrante angoscia"

Basta Crediti Incagliati Genova