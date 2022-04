Nuovo volo per Dublino, biglietti a prezzi scontati

Ryanair conferma di voler ancora puntare sullo scalo genovese, infatti dopo aver inaugurato tre nuove rotte estive per Manchester, Lamezia e Vienna, è pronta ad annunicare un nuovo collegamento internazionale.

La rotta Genova - Dublino, che sarà coperta con voli settimanali a partire da ottobre 2022, porta a 13 il numero di destinazioni con partenza dal Cristoforo Colombo coperte dalla compagnia aerea irlandese.

La nuova rottà sarà operativa inzialmente con due voli calendarizzati per il venerdì e la domenica, a partire dalla mezzanotte di sabato 23 aprile sul sito della compagnia saranno messi in vendita i primi biglietti per la nuova rotta. Questi tagliandi saranno offerti a tariffe scontate a partire da 19,99 euro per viaggiare fino alla fine di marzo 2023.