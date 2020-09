Don Bosco, fallisce per covid la ditta che si occupa della mensa: lavoratori a casa, scatta la protesta

Protesta venerdì mattina davanti all’istituto Don Bosco di Sampierdarena da parte dei lavoratori della ditta che si occupava del servizio ristorazione sia per i sacerdoti sia per la scuola.

La Catering Più, come ha spiegato Viviana Correddu di Filcams Cgil Genova, è fallita lo scorso 30 luglio, dopo il lockdown da coronavirus. Da allora per i lavoratori è scattata la procedura di licenziamento collettivo: «Il Don Bosco ha pensato di omettere come avrebbe proceduto col servizio mensa, decidendo poi per una veicolazione esterna dei pasti e internalizzando la parte della distribuzione, senza tenere conto del fatto che un’azienda sia morta per covid, la prima a Genova, e che i lavoratori siano rimasti senza lavoro».

I lavoratori hanno già annunciato di essere pronti a procedere per vie legali, e al termine del presidio una delegazione ha incontrato i vertici del Don Bosco: « Il direttore ci fa sapere che oggi è fuori Genova ma si rende disponibile per un incontro prossima settimana - ha spiegato Correddu - In attesa dell'incontro scriveremo al vescovo di Genova per metterlo a conoscenza della grave situazione avvenuta e se dall'incontro non emergeranno soluzioni concrete per le lavoratrici lasciate a casa, continueremo la battaglia, in piazza e nelle sedi opportune».