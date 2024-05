Diga: varato il primo cassone, il 24 maggio la posa

"È stato varato il primo cassone prefabbricato della nuova diga foranea del porto di Genova tramite l'impianto 'Dario' a Vado ligure. Dopo la posa della prima pietra del 4 maggio 2023, il 24 maggio sarà il primo cassone essere posato sulla dorsale della nuova diga di Genova".

Lo ha annunciato giovedì 16 maggio sui social il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Si tratta di un parallelepipedo a base trapezoidale "alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25 metri adagiato alla profondità di 20 metri. Il terreno sottostante è stato consolidato da 280 colonne di ghiaia lunghe 6 metri".

Il mese scorso, prima della bufera giudiziaria sulla Regione, quest'ultima aveva dato il via libera a una copertura finanziaria fino a 57 milioni di euro per la nuova diga.

L'opera non sembra in discussione, ma, nelle migliaia di pagine contenute nel fascicolo in mano alla procura, la diga, l'opera che con i suoi 1,3 miliardi di euro per la realizzazione è la più imponente tra i progetti del Pnrr, compare più e più volte.