Nuova diga foranea, sopralluogo della commissione tecnica

Martedì 8 febbraio 2022 la commissione tecnica Via incaricata della procedura relativa alla nuova diga foranea di Genova ha effettuato il sopralluogo programmato in relazione alle richieste di integrazione dello studio di impatto ambientale sul progetto.

Il sopralluogo è stato richiesto dalla commissione all'Autorità di Sistema Portuale in virtù dell'importanza e strategicità del progetto, a supporto dei contributi documentali e con l'intento di rendere più efficaci gli approfondimenti, che occorrono per il processo istruttorio, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

La sentenza della Tar Liguria del 31 gennaio 2022 rischia però di rallentare i lavori, infatti i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della società Progetti Europa & Global contro l'assegnazione a Rina Consulting, società controllata dalla holding Rina, dell'appalto per il coordinamento progettuale, la direzione lavori e il supporto tecnico dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

"La decisione del Tar Liguria - precisava Rina in una nota il giorno della sentenza - ha dichiarato infondato il motivo di un possibile conflitto d'interesse relativo alla società che era stato oggetto del ricorso. Tuttavia, a causa di un vizio di natura formale nella procedura di gara, è stata annullata l'aggiudicazione. Rina possiede tutte le caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara. La nostra priorità è fare in modo che i servizi che ci sono stati affidati proseguano, dato che credibilità e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda si basa. Per tale motivo, assicuriamo che, per parte nostra, continueremo a lavorare per il rispetto delle tempistiche programmate di un progetto così strategico quale quello della diga di Genova".