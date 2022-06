Nuova diga foranea, la gara rischia di andare deserta

Colpo di scena nella vicenda della nuova diga foranea del porto di Genova. La gara potrebbe andare deserta. A poche ore dalla scadenza dei termini per presentare l'offerta per l'appalto integrato per realizzare la prima fase dei lavori, da oltre 900 milioni di euro, la cordata composta da WeBuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra sembra intenzionata a tirarsi indietro.

Non ci sarebbero le condizioni per presentare un'offerta secondo i termini di gara, così come comunicato in una lettera inviata al presidente dell'Autorità di sistema portuale nonché commissario straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea, Paolo Emilio Signorini.

Anche l'altra cordata, composta dal consorzio Eteria (Gavio Caltagirone) con Rcm e Acciona avrebbe chiesto di rivedere le condizioni, altrimenti sarebbe pronta a dare forfait. Un problema grosso visto che l'opera rientra tra quelle finanziate con il Pnrr e il mancato rispetto del crono programma, comporterebbe la perdita dei fondi.

La presidente nazionale dell'Ance Federica Brancaccio aveva scritto a Signorini l'8 giugno, spiegando che l'importo base di gara era sottostimato rispetto ai costi per l'esecuzione in mare aperto dei lavori, ma anche per l'aumento delle materie prime e i tempi stretti per la costruzione e proprio per questo aveva ventilato il rischio che la procedura andasse deserta. Il ministro Enrico Giovannini aveva replicato che eventuali extracosti si sarebbero potuti assorbire. Ma le imprese, prima d'impegnarsi chiedono di rivedere le condizioni.

La nuova diga foranea è stata progettata per consentire al porto di Genova di accogliere le navi di ultima generazione, garantire una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e dei cambiamenti climatici e offrire una più razionale separazione del traffico commerciale da quello passeggeri. La realizzazione si articola in 2 fasi: la fase A, relativa alla zona di Levante, prevede la demolizione di un tratto dell'attuale opera foranea e la realizzazione di un nuovo segmento di 4.200 metri; le lavorazioni della fase B riguarderanno, invece, il tratto di Ponente e permetteranno di completare il progetto con la costruzione di nuovi 2,2 km che assicurando una distanza dalle banchine esistenti di 400 metri.

Il progetto prevede il recupero del materiale demolito per la costruzione delle nuove porzioni di diga. La nuova infrastruttura a difesa del porto di Genova garantirà una imboccatura di 310 metri di larghezza e un canale di accesso di 2.800 metri, che consentirà di migliorare le manovra delle navi grazie a un cerchio di evoluzione di circa 800 metri. Ma ora la sua realizzazione sembra non più così scontata.