Nuova diga foranea, presentata la relazione conclusiva del dibattito pubblico

Nella serata di venerdì 19 febbraio 2021, in diretta streaming dalla Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova, si è tenuta la conferenza di presentazione della relazione conclusiva sugli esiti del dibattito pubblico per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova.

Alla presenza di Caterina Cittadino, presidente della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il coordinatore del Dibattito Pubblico Andrea Pillon ha consegnato all'Autorità proponente del progetto, l'Adsp del Mar Ligure Occidentale, il report sintetico sui risultati dei 12 incontri di consultazione con la cittadinanza e dei 55 Quaderni degli attori raccolti.

Sulla base di quanto ricevuto, l'Autorità realizzerà e presenterà, nel limite di legge di 60 giorni, il dossier conclusivo sulla realizzazione dell'opera. Come riportato all'interno della relazione, nel corso del dibattito pubblico non è stata manifestata un'opposizione strutturata contro la realizzazione dell'opera e, nonostante le criticità emerse, le ragioni dell'intervento sono state condivise.

Più critiche invece sono apparse le ragioni che attengono alla sostenibilità economica e ai vantaggi per la collettività derivanti dalla realizzazione della diga, la cui possibilità è stata associata all’attuazione del più ampio Programma straordinario di sviluppo portuale, soprattutto in relazione alle altre infrastrutture (stradali e ferroviarie) per l'accessibilità allo scalo.

La presentazione del dossier ha in seguito illustrato i principali temi emersi nei Quaderni degli Attori, la sintesi delle osservazioni sulle alternative di progetto, le proposte migliorative e gli approfondimenti sulle attività portuali, sui vincoli aeroportuali, sulla cantierizzazione, sugli impatti ambientali, visivi e turistici legati alla realizzazione dell’opera. La relazione integrale sul dibattito pubblico è stata pubblicata sul sito del Dibattito Pubblico, consultabile e scaricabile a questo link: https://dpdigaforanea.it/wp-content/uploads/DP_DigaForanea_Relazione%20Conclusiva.pdf.