Nuova diga foranea, una giornata di eventi per la posa della prima pietra

È il giorno della cerimonia di posa della prima pietra della nuova diga foranea di Genova. Alle ore 11 è in programma un incontro con le istituzioni a Palazzo San Giorgio. L'ex sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con delega sui porti italiani nel governo Conte II, Roverto Traversi, non partecipa alla cerimonia in quanto "non c'è nemmeno un progetto consolidato", spiega.

Anche Ferruccio Sansa, sempre dalle fila dell'opposizione, ha criticato senza mezzi termini il progetto scelto, definendo la cerimonia odierna come "la prima pietra di uno spreco colossale" e invitando a riprendere in considerazione "il progetto alternativo che costa un terzo ed è più sicuro" dell'ex supervisore della progettazione, ingegner Piero Silva.

Venendo a oggi è stata organizzata una serie di eventi, anche se non è ben chiaro se verrà davvero posata una pietra. Nel corso dell'incontro a Palazzo San Giorgio è previsto un collegamento in diretta dal cantiere per l'avvio dei lavori. Il programma della giornata prevede quindi una kermesse di art performance e musica, con una diga 'volante' in viaggio verso il cantiere dove verranno avviati i lavori alle ore 12.45 in piazzale Mandraccio (Porto Antico) e piazza De Ferrari.

Sempre in piazzale Mandraccio, musica, installazioni artistiche e food experience tra le 13.30 e le 21 per l'evento 'Il viaggio della nuova diga'. A chiudere 'Il gran finale per Genova' alle ore 20.30 all'Arena del Mare al porto antico con spettacolo di luci Sea of light, accompagnato da performance musicali. Per accedere allo spettacolo di luci è necessaria la prenotazione tramite questo link con accesso fino a esaurimento posti. Le prenotazioni saranno aperte fino alle ore 12 di giovedì 4 maggio.

A Palazzo San Giorgio sono previsti interventi di Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e commissario straordinario nuova diga foranea di Genova, Pietro Salini, Ceo di Webuild, Marco Bucci, sindaco di Genova, Giovanni Toti, presidente della Regione, Sergio Liardo, direttore marittimo della Liguria, Edoardo Rixi, vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Matteo Salvini, vice presidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Diga Foranea, Tafaria (Filca Cisl): "Garantirà al settore edile una massa salari di 180 milioni di euro e oltre 6 milioni e mezzo di ore lavorate"

La realizzazione della Diga Foranea di Genova garantirà al settore edile una massa salari di 180 milioni di euro e oltre 6 milioni e mezzo di ore lavorate relativamente alle opere di demolizione e costruzione. È quanto emerge dalla stima realizzata dalla Filca Cisl Liguria, calcolando le ricadute anche occupazionali dell’opera con 1000 edili operativi in ogni singolo di lavori.

"E dobbiamo lavorare affinché i lavoratori liguri del nostro comparto possano essere protagonisti - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria -, dando così una risposta importante dal punto di vista dell'occupazione anche per consolidare il nostro settore dopo le difficoltà legate allo stop del Superbonus. Ma ci sono alcune figure professionali che devono essere formate o potenziate. Mi riferisco a operatori nei cassoni e per le casseforme sommergibili, ma anche perforatori, carpentieri, lavoratori in ambienti confinati, operatori dumper, camionisti, escavatoristi e palisti. Per questa ragione dobbiamo stringere una sinergia ancora più forte con la Scuola Edile Genovese per creare percorsi formativi".

"Chiederemo subito un incontro con la Webuild e le imprese affidatarie per la contrattazione d'anticipo, la realizzazione di quest’opera deve dare slancio al territorio per quanto riguarda l’occupazione. Dobbiamo riqualificare le persone che operano già nel settore e nello stesso tempo coinvolgere giovani disoccupati per fargli conoscere il nostro comparto che può dare occasioni importantissime con le opere che stanno partendo in Liguria. La diga è un'occasione preziosissima per creare occupazione nell'edilizia", conclude Tafaria.