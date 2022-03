Diga foranea, arriva il via libera del Ministero al progetto

Il provvedimento della commissione Via-Vas è arrivato con 15 giorni di anticipo rispetto ai termini previsti. Una passaggio fondamentale per il proseguo dell'iter di approvazione del nuovo progetto della diga foranea. Quest'opera è fondamentale per lo sviluppo del porto e sarà realizzata con i fondi del Pnrr, risorse nazionali e con un contributo della Regione Liguria.

Questa infrastruttura fa parte dei dieci progetti, inseriti dal Governo nel decreto semplificazioni, che possono beneficiare di una procedura speciale e agile per una rapida approvazione delle opere.

Il prossimo passaggio sarà il decreto ministeriale per formalizzare il via libera al progetto, dopo di che saranno pubblicati i bandi di gara per l'affidamento dei lavori, concluse le procedure di affidamento degli appalti potranno infine partire i cantieri.

Il sindaco Marco Bucci ha commentato così la notizia: