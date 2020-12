Spostamento depositi chimici, Enac contro il trasloco in porto

Il trasferimento dei depositi chimici da Multedo al Terminal Messina, in porto, potrebbe saltare: a frenare sarebbe Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - che ha competenza sull’area in questione (occupandosi di traffico aeroportuale) e che potrebbe rivolgersi a breve al Tar per bloccare lo spostamento di Carmagnani e Superba sulla sponda sinistra della foce del Polcevera.

Il trasferimento dei depositi chimici è stato uno dei cavalli di battaglia del sindaco Marco Bucci in campagna elettorale, una questione di cui si dibatte ormai da anni e che il primo cittadino aveva rimandato, fattivamente, alla fine dell’emergenza ponte Morandi. A settembre la giunta aveva quindi avviato l’iter di trasferimento nell’area del terminal Messina firmando una modifica al Piano di rischio aeroportuale, che consente di derogare (fatte salve alcune condizioni) ai vincoli che limitano l’insediamento di alcune tipologie di attività in aree incluse in fasce di tutela aeroportuale. Tra cui quelle del terminal Messina.

La firma aveva fatto montare la polemica, soprattutto per l’assenza di un parere di Enac sull’ok. Ad agosto, d’altronde, Bucci aveva chiarito che per lo spostamento nell’area a sinistra del Polcevera (l’altra ipotesi era l’ex centrale a carbone sotto la Lanterna) non era necessario l'ok dell'Enac, e il documento approvato dalla giunta a settembre sembrava voler sottolineare proprio questo.

Adesso la notizia che Enac potrebbe fare muro, chiedendo ai giudici del tribunale amministrativo di prendere una decisione. Ad assistere allo scambio i residenti di Sampierdarena, sul piede di guerra ormai da mesi contro lo spostamento nel quartiere.

La Giunta Bucci ha affidato lo studio alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova, più preoccupata degli aspetti "sociali" che delle questioni tecniche legate alla sicurezza. Siamo giunti al baratro con il centro-destra a Genova. ENAC disferà tutto in tribunale.