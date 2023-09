Depositi chimici, Bucci: "Non esiste l'opzione zero"

Continua a tenere banco a Genova la questione dello spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia, in porto. Il tema è stato recentemente affrontato in consiglio comunale dopo la decisione del governo di attendere una Valutazione di impatto ambientale nazionale (Via), seguita anche dal parere negativo del comitato tecnico regionale. Il Movimento 5 Stelle ha nuovamente parlato di "opzione zero", soluzione appoggiata anche da Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione.

Nelle ultime ore è intervenuto nuovamente il sindaco Bucci, ribadendo la propria posizione: "Noi non lavoriamo per l'opzione zero - ha detto -, ma mi sembra che tutti dicano che l'opzione zero non esiste, anche i terminalisti. Superba, alla fine della scorsa settimana, ha presentato le risposte alle osservazioni del Comitato tecnico regionale sul dislocamento, ora aspettiamo e vedremo che cosa dirà il Ctr"

Bucci ha poi concluso: "In ogni caso, è giusto che sia così: i rilievi sono stati fatti sulla sicurezza, ma il Ctr non si è assolutamente espresso su dove mettere i depositi, anche se qualcuno cerca di rimestare nel torbido. Io sono stato chiaro fin dall'inizio di questa storia".