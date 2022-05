Decreto aiuti: bonus da 200 euro per pensionati, agevolazioni per bollette e trasporti

Il Governo ha approvato il 17 maggio 2022 il 'decreto aiuti', un provvedimento in cui sono confluite diverse misure di sostegno a cittadini e imprese per contrastare le difficoltà economiche dovute ai rincari energetici.

Uno dei provvedimenti di più ampia applicabilità è il bonus di 200 euro che sarà destinato a pensionati, lavoratori subordinati e autonomi. Questa misura ha l'obiettivo di mitigare gli effetti dei rincari e ne beneficeranno, in prima battuta, pensionati e lavoratori subordinati.

Un provvedimento che interesserà molti liguri, infatti la Liguria è la Regione italiana con la popolazione più anziana e con la maggiore percentuale di pensionati.

Nel mese di luglio 2022 i titolari di un trattamento pensionistico riceveranno quindi una indennità da 200 euro, la stessa somma sarà percepita anche dai percettori di indennità di disoccupazione (Naspi) e di reddito di cittadinanza, oltre che dai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti e dai lavoratori autonomi privi di partita iva.

Il bonus una tantum di 200 euro sarà riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti e agli autonomi titolari di partita iva, per l'individuazione dei beneficiari effettivi il Governo però approvera un decreto attuativo specifico.

Gli aiuti per le bollette e i trasporti

Il testo del decreto prevede anche aiuti per mitigare il costo dell'energia: è previsto infatti un bonus sociale elettricità e gas, per il terzo trimestre del 2022. Le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell'energia elettrica sono riconosciute sulla base del valore dell'Isee ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Previsto anche un bonus a favore delle famiglie per i servizi di trasporto pubblico. In particolare, per mitigare l'impatto del 'caro energia', è stato istituito un fonfo da 79 milioni di euro per il 2022 che finanzierà buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua approvazione, durante l'iter di approvazione davanti alle Camere potrebbero intervenire ulteriori modifiche al provvedimento.