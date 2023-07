Per l'economia genovese è terminata la ripresa post covid

La ripresa post covid delle aziende genovesi è terminata: dopo i forti rialzi registrati negli ultimi due anni, nel primo semestre 2023 le variazioni tendenziali tornano a ridimensionarsi. Lo rivela il Centro Studi di Confindustria Genova.

Da un lato i progressi in termini di fatturato, nelle sue diverse componenti, non superano lo 0,7%, dall'altro lato si raffreddano gli aumenti di materie prime e semilavorati (+0,8%). Frenano anche i ritocchi ai prezzi di vendita, mentre il ritmo di crescita dell'occupazione (e del costo del lavoro) rimane robusto.

La produzione industriale registra il primo calo su base semestrale dalla fine dell'emergenza pandemica, dopo che nel 2022 erano emersi segnali di indebolimento. Bene gli ordini da clienti italiani, fatica di più l'export. I margini delle aziende sono in calo dello 0,2%, ma nella manifattura la flessione arriva all'1,3%, a confermare le difficoltà del comparto.

Rispetto al primo semestre 2022 il giro d’affari delle imprese genovesi è incrementato dello 0,5% nella sua componente nazionale e dello 0,7% nella sua componente estera. L'incremento del fatturato verso l'estero è dovuto in gran parte ai settori manifatturieri, che, tuttavia, registrano, nel loro complesso, un lieve ribasso per quanto riguarda i ricavi da clienti italiani; in quest'ultimo caso il contributo positivo deriva soprattutto dai settori finanziario-assicurativo, da quello della sanità privata e dal turismo. Qui la relazione completa.