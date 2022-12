Super yacht, trend in calo rispetto al 2019

Il comparto genovese della nautica professionale "regge alla pandemia e alla nuova disciplina dei visti dei marittimi che hanno fatto diminuire traffici e permanenze con 341 milioni di euro di impatto economico generato lungo la filiera nel 2021 (-3,6% su 2020; -7,8% sul 2019)".

I dati sono stati presentati nella terza edizione dello studio realizzato da The European House - Ambrosetti, presentati a palazzo San Giorgio durante un incontro, dal titolo 'Obiettivi e strategie per cogliere le opportunità di sviluppo in sinergia con il territorio'.

Genova mantiene la sua leadership di polo per i servizi ai Superyacht e di volano per l'economia del territorio grazie alla capacità di operare e trattare unità sempre più grandi, sopra i 50 e oltre i 75 metri di lunghezza. Per cogliere le sfide di un mercato che continua a crescere a livello globale, secondo Genova for Yachting occorre puntare su nuove infrastrutture, formazione professionale e meno burocrazia.

Numeri importanti per un settore di nicchia che contribuisce in modo significativo all'economia del porto e del territorio di Genova, ma che tuttavia evidenziano un trend in calo rispetto al 2019 (369 milioni -7,8%) e al 2020 (354 milioni di euro – 3,6%), generato principalmente dal minor numero di transiti e di permanenza dei super yacht a Genova nel corso del 2021.

Sulla base dei dati raccolti da The European House - Ambrosetti, nel 2021, 1000 sono state le toccate di Grandi Yacht gestite dalle aziende di Genova for Yachting per un totale di circa 42mila giornate di permanenza, in calo sul 2019 rispettivamente del 44% (1800 toccate) e del 9% (46 mila giornate permanenza). Una diminuzione dovuta sia alla pandemia del Covid-19, sia a partire da ottobre 2021, alla limitazione della circolazione dei marittimi cittadini Extra UE, che a Genova hanno contribuito sensibilmente a diminuire il transito e le soste degli yacht fino a 75 metri di lunghezza, con evidenti conseguenze negative sull'indotto.

Dai dati 2021 rilevati dallo Studio emerge ancora che l’impatto economico generato dalla nautica professionale genovese è dovuto per oltre il 60% da attività di sosta, refit, manutenzione e servizi di imbarcazioni superiori ai 50 metri di lunghezza (ma con una sensibile punta nelle lunghezze over 75m), evidenziando come la dimensione degli yacht influenzi la capacità di generare indotto.