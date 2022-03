La Liguria è sesta nella graduatoria per le donne imprenditrici

Il Cna Liguria ha presentato il 7 marzo i dati di una ricerca sull'imprenditoria femminile sul territorio regionale. Una ricerca che anticipa una data, quella dell'8 marzo, storicamente dedicata alle conquiste economiche, sociali e politiche delle donne.

Cna Liguria ha voluto sottolineare i cambiamenti in atto nel mondo dell'imprenditoria, mostrando come in Liguria negli ultimi anni ci sia una positiva crescita del numero di imprese create da donne.

In ambito nazionale i tassi più alti di imprenditorialità femminile si registrano nel centro e nel nord-ovest dell'Italia. In questa parte dello stivale la quota relativa di donne che fanno impresa varia dal 23,6% del Trentino Alto Adige al 30,5% della Valle D'Aosta che conta la percentuale più alta di imprese femminili.

La Liguria si colloca nel mezzo, sono infatti il 28,6% le attività imprenditoriali a conduzione femminile, dato superiore alla media nazionale che si ferma al 26,8%. Quest'ultimo dato, tradotto in valore assoluto, afferma che i ruoli imprenditoriali ricoperti dalle donne in Italia nel 2021 sono stati 2,8 milioni, ossia più di un quarto del totale nazionale.

La ricerca del Cna ha analizzato anche i diversi settori produttivi: quelli che registrano un presenza più alta di donne alla guida delle aziende sono i servizi. Nello specifico le imprese che forniscono servizi alla persona - aggregato che comprende le tinto-lavanderie, i parrucchieri e i centri estetici - hanno il 52% di imprenditorialità femminile, nel turismo il dato è del 35,9%, a seguire l'agricoltura con il 29,3% e il commercio con il 27,2%.

La presenza femminile nel settore abbigliamento tocca il 44,7%, quasi un imprenditore su due in questo campo è donna, con numeri vicini alla parità di genere.

La presidente Cna impresa donna liguria Paola Noli, ha commentato così i risultati dello studio:

"Tra i principali ostacoli che le donne affrontano quotidianamente vi sono la difficoltà di conciliare gli impegni familiari con la vita professionale e il persistere di opportunità di guadagno economico non soddisfacenti sia se considerate in termini assoluti sia rispetto a quelle maschili".

Paol Noli ha poi concluso affermando: