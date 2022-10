Genova Data Internet Exchange, nuova piattaforma sul territorio

È stato presentato lunedì 10 ottobre al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il consorzio Genova Data Internet Exchange (Ge-Dix), un progetto innovativo che mira a traguardare l'ambizioso obiettivo di rendere la città un nodo internazionale per l'interscambio di dati fra i provider di servizi Internet attraverso la creazione di un Internet Exchange Point (Ixp).

Si tratta di una piattaforma tecnologica da installare sul territorio comunale con all'interno fasci di cavi elettrici attraversati da dati ad altissima velocità, per eliminare i colli di bottiglia e accelerare gli scambi di traffico Internet fra i principali operatori di telecomunicazione.

Alla presentazione del consorzio Ge-Dix - fondato a settembre dal Comune di Genova come soggetto promotore insieme a Fastweb, BBBell, Liguria Digitale, Retelit, Rocket Way e To-Pix (TOrino Piemonte Internet eXchange) - hanno partecipato il sindaco Marco Bucci, il presidente di Ge-Dix Luca Beltramino, il fondatore e presidente di BBBell Enrico Boccardo, il CEO di Fastweb Alberto Calcagno, il CEO e CTO di Rocket Way Paolo Barigelli Calcari, il direttore tecnico di To-PIX Andrea Casalegno, l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, il CEO di Retelit Federico Protto e il coordinatore della Rete degli Ambasciatori di Genova nel Mondo Giuseppe Franceschelli.

Gli Internet Exchange Point sono infrastrutture digitali di accesso fisico alla rete attraverso le quali i principali provider di rete connettono le loro reti e scambiano traffico. L'Internet Exchange Point di Ge-Dix, in via di installazione sul territorio comunale, garantirà una migliore connettività ai cittadini e alle imprese genovesi e liguri, con importanti benefici per la produttività aziendale e per la vita quotidiana delle persone.

Ciò avverrà attraverso lo scambio diretto di traffico Internet tra gli operatori di telecomunicazione, che potranno interconnettersi tra di loro senza dover più passare una o più reti di terze parti con vantaggi in termini di miglioramento della larghezza di banda, sicurezza del dato e rapido scambio dati internazionale a disposizione di aziende e pubbliche amministrazioni. L'interconnessione diretta, inoltre, evita la necessità che i dati viaggino attraverso altre città (e potenzialmente in altri continenti) per passare da una rete all'altra, riducendo così la latenza e rendendo i servizi Internet più immediati ed efficienti.

L'attivazione del primo data center sarà a cura di Liguria Digitale. Altri due data center saranno attivati successivamente. Il consorzio Ge-Dix ha una durata decennale e rappresenta uno snodo strategico per la trasformazione digitale del territorio genovese, favorendone lo sviluppo sociale, economico e di cultura digitale. Si configura inoltre come uno strumento decisivo per migliorare la fruizione e l'erogazione di servizi per imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione.

La presenza di un Data Internet Exchange è un fattore di attrattività per grandi imprese nazionali e internazionali quali operatori di telecomunicazioni, reti di distribuzione dei contenuti, social network, società di cloud e hosting che, accedendo agli Internet Exchange Point sul territorio, lo rendono parte integrante dell’ecosistema Internet globale.

Effetti positivi diretti di un Data Internet Exchange sono gli investimenti in Data Center e supercomputer addetti a processare, immagazzinare e gestire dati provenienti dai cavi sottomarini; creazione di nuovi servizi di prossimità; ulteriori stazioni di atterraggio di nuovi cavi sottomarini; riduzione della congestione delle reti locali, dei costi e della latenza del traffico Internet; rafforzamento della connettività locale; connessioni internazionali più rapide.

Effetti indiretti sono invece attrazione di nuovi investimenti, posti di lavoro, incremento del Pil e impatti positivi sulla brand image della città. Altre informazioni sul Ge-DIX sono disponibili su Internet al link https://www.ge-dix.net/

"La nascita del nuovo Data Internet Exchange rappresenta una grandissima opportunità per Genova - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. Con questa nuova iniziativa e con l’arrivo dei nuovi cavi sottomarini la nostra città è pronta a diventare uno snodo fondamentale per i dati di tutto il mondo. I tre Internet Exchange Point installati da Ge-Dix garantiranno una migliore connettività ai cittadini e alle imprese genovesi e liguri, con ricadute economiche positive per la produttività delle aziende e delle persone. Siamo certi che il Data Internet Exchange sarà un traino per nuovi investimenti e posti di lavoro: Genova può davvero ambire a essere il principale porto digitale del Mediterraneo".