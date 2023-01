Cultura, in arrivo dal Governo 167.500 euro per Genova e Portovenere

Fondi in arrivo per la cultura a Genova e a Portovenere: il governo, attraverso il Ministero della Cultura, ha stanziato 100mila euro per il capoluogo ligure e 67.500 euro per il comune in provincia di La Spezia.

"Due luoghi di altissimo valore culturale, ambientale e paesaggistico, patrimonio dell'Unesco - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - di cui il Governo, con questo finanziamento, riconosce la bellezza e le ulteriori potenzialità dal punto di vista della valorizzazione e della promozione turistica. Così come era stato fatto anche per la via dell'Amore, i cui lavori di messa in sicurezza sono stati finanziati dal Mic e dal Ministero dell'Ambiente, oltre che da Regione Liguria. Siamo molto soddisfatti per questa decisione del ministro Sangiuliano che ringraziamo per la consueta attenzione verso la Liguria, un territorio dove la cultura sta diventando sempre più protagonista, diffusa e accessibile a un pubblico internazionale, come dimostrano i numeri record delle presenze turistiche negli ultimi mesi".