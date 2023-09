Crociere, Toti: "Numeri da record per Genova"

La soddisfazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel presentare le proiezioni per crocieristi e passeggeri dei traghetti relative alla città di Genova.

"Quello delle crociere è uno dei settori trainanti non solo per presenze turistiche in grande crescita nella nostra regione, ma è fondamentale anche come motore della promozione turistica in Italia e nel mondo di tutto il nostro territorio. Le proiezioni per la fine dell'anno, tra crocieristi e passeggeri di traghetti, parlano di un totale di circa 3,8 milioni di passeggeri per la città di Genova"

Una crescita rispetto al 2022: "Il confronto con gli anni precedenti - sottolinea il governatore - segna una crescita progressiva di quasi un terzo rispetto al 2022. Un nuovo record che conferma come la nostra regione sia riuscita a ottenere un risultato storico in un settore trainante è strategico".