Un altro premio internazionale per il mercato di corso Sardegna

Un altro riconoscimento internazionale per il mercato di corso Sardegna, si è infatti aggiudicato il premio europeo Ecsp design & development 2023 come miglior complesso commerciale europeo della categoria 'New development Up to 15.000 sqm'. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel settore immobiliare commerciale.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato sui propri canali social: "Il premio è stato conferito per la splendida integrazione del mercato nella vita quotidiana della comunità e per la combinazione eccezionale e di successo tra la vecchia e la nuova struttura. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, un'opera fortemente voluta dalla nostra amministrazione diventata un punto di riferimento per il quartiere e per l'intera città".

Nei mesi scorsi il mercato di Corso Sardegna aveva anche ricevuto un premio dall'American concrete institute (Aci), riconosciuto tra i migliori progetti di ristrutturazione e restauro nel mondo.