Vivaisti e giardinieri, al via corsi gratuiti online

Mercoledì 28 aprile è prevista la presentazione online di quattro corsi gratuiti in italiano e in francese per vivaisti, paesaggisti, giardinieri, arboricoltori certificati e guide.

«Come assessorato all’Agricoltura, ai Parchi e alla Promozione Territoriale condividiamo l'importanza delle attività di formazione professionale nel settore dei giardini e del verde pubblico o privato del progetto Monver, a valere sul programma Italia–Francia Alcotra, che vede la sinergia di diverse realtà istituzionali. Un'attenzione costante verso figure richieste dal mercato produttivo e storico per il territorio transfrontaliero, e una valorizzazione particolare delle aree montane orientate alla produzione vivaistica di specie arboree ad uso ornamentale e da frutto». Lo dichiara in una nota il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana.



Il progetto Monver, con capofila l'Università degli Studi di Genova - Giardini Botanici Hanbury, conta diversi partner: l'Università di Torino Dipartimento Disafa, l'Irf Istituto Regionale per la Floricoltura, l'Unité expérimentale Villa Thuret et Jardin Botanique INRA-PACA-UEVT, Centre de formation Professionnelle de Promotion Sociale Agricole Savoie -Bugey CFPPA, il CERSAA Centro Regionale di Sperimentazione e Ass. Agricola, CREA OF -Sanremo Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Etablissement Public Local d’Enseignement et de formation Professionnelle Agricole EPLEFPA e Groupement d’Intérèt Public pour la Formation Professionnelle de l’Académie de Nice GIP FIPAN.



Tutte le informazioni sul sito giardinihanbury.com/progetto-interreg-alcotra-monver. I corsi gratuiti si terranno on line, fruibili sia in francese sia in italiano a scelta dello studente. Monver è rivolto a giovani neo-diplomati e soggetti che desiderano riqualificarsi o reinserirsi nel mondo del lavoro attraverso la filiera dei giardini e del verde, dalla preparazione del materiale di base, alla progettazione, alla gestione e alla promozione.