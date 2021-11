Corso per Operatore socio sanitario organizzato dal Villaggio del Ragazzo

Il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo di Cogorno, in partenariato con Asl4, ha formato negli anni oltre 900 operatori socio sanitari (oss), diventando un punto di riferimento per tutta l'area socio-sanitaria del territorio. Il corso, riconosciuto da Alfa Liguria, è realizzato in stretta collaborazione con Asl4 e garantisce i migliori standard formativi per rispondere alla domanda, sempre sostenuta, delle strutture sociosanitarie del territorio.

L'operatore socio sanitario è una figura tecnica, che, a seguito dell'attestato di qualifica professionale, ha il compito di supportare l'infermiere in alcune attività. L'attestato di formazione, valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto dai paesi dell'Ue, viene rilasciato a seguito della frequentazione obbligatoria di un corso in presenza e al superamento di un esame finale.

Come disciplinato dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, l'oss svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nel contesto sia sociale sia sanitario, favorendone il benessere e l'autonomia. Svolge la sua attività in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

La figura opera e si coordina all'interno di una équipe (medico, infermiere, fisioterapista, podologo, etc.) in una posizione generalmente di tipo tecnico-esecutivo, lavorando con utenti in condizione di disagio sociale, fragili (anziani, adulti e pediatrici) e/o con lievi disabilità o con patologie gestibili senza lo stretto apporto sanitario.

L'esperienza formativa del Villaggio del Ragazzo nella gestione di questo genere di corsi ha permesso di conoscere approfonditamente il settore e di coltivare i contatti sviluppati negli anni con le strutture sociosanitarie. A oggi il rapporto di fiducia instaurato con gli organismi territoriali ha portato a una collaborazione attiva anche successivamente al percorso formativo, determinando esiti occupazionali di tutto riguardo: oggigiorno la domanda di operatori socio assistenziali da parte delle strutture supera di gran lunga le disponibilità di personale qualificato.

Informazioni e iscrizioni