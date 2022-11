Corsi di formazione per i giovani, 4 milioni di euro per il bando

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola, ha deliberato lo stanziamento di quattro milioni di euro da destinare al bando Match Point 2. Un'iniziativa volta all'erogazione di corsi di formazione, che prevedono lezioni teoriche, ma anche un'intensa attività in azienda, finalizzati all'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 34 anni, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

"L'obiettivo di Match Point 2 è quello di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - afferma l'assessore regionale Marco Scajola -. Una misura pensata per i giovani, per facilitare la ricerca di occupazione ed evitare l'esodo fuori regione, nonché agevolare la ripresa del tessuto socio-economico ligure. Il 50% della formazione viene svolta direttamente in azienda, per acquisire, oltre a nozioni teoriche, competenze pratiche".

"In questa edizione - conclude l'assessore -, oltre ad alzare l'età massima degli utenti da 29 a 34 anni, abbiamo anche inserito la procedura a sportello, per rendere l'iter più agevole e veloce per i soggetti attuatori e dare risposte più veloci al mercato del lavoro".

I percorsi formativi possono avere una durata compresa tra le 120 e le 600 ore, di cui il 50% in stage. Ogni corso di formazione accoglie dai 10 ai 15 allievi. Il bando è aperto, salvo esaurimento delle risorse, dalla pubblicazione fino al 31 dicembre 2023.