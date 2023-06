Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Fino al 26 luglio è possibile iscriversi al Corso di Qualifica Gratuito per Administration Manager - Esperto contabilità della durata di 600 ore, con stage e inserimento in azienda. Per informazioni commerciale@formamentis.net - Tel. 010 0986666 Consulta il nostro sito web: https://www.formamentis.net/corso-administration-manager-esperto-contabile-3/ Ti aspettiamo in Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 1 interno 10 terzo piano