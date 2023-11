Conducente bus, al via corso gratuito

Sono aperte le candidature per il corso, finanziato da Regione Liguria con risorse del Fondo Sociale Europeo, per conducente mezzi di trasporto pubblico locale. Sono previste due edizioni del corso, che ha una durata di 300 ore, per 30 partecipanti totali. Prevista assunzione del 60% degli idonei a fine del corso presso Amt.

Al superamento con esito positivo dell'esame di qualifica finale, il corso rilascia attestato di qualifica professionale di 'Conducente di Mezzi di Trasposto Pubblico Locale', riferita al profilo del Repertorio Ligure delle Figure Professionali - Scheda identificativo 17-001 | Classificazione ISTAT Professioni 7.4.2.2.0 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus.

Destinatari del corso

Il corso, proposto in due edizioni, è rivolto a n. 15 disoccupati per edizione. Destinatari dei corsi sono persone che:

abbiano compiuto i 21 anni alla data di presentazione della candidatura al corso;

siano in stato di non occupazione, inattivi, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria, come previsto dalle normative vigenti;

siano cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

abbiano assolto l’obbligo di istruzione;

siano in possesso di patente di guida B;

fino alla data del 31 dicembre 2024, rientrino nella fascia di età utile a stipulare un contratto di apprendistato (nati dal 01/01/1996).

Per cittadini stranieri è richiesto:

permesso di soggiorno in corso di validità;

in caso non abbiano svolto e concluso percorsi di studio in Italia, una conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 (certificata con apposito attestato rilasciato da soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente da presentare all’atto della consegna della candidatura).

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.

Requisiti per l'assunzione presso Amt

Amt garantisce, entro 60 giorni dal termine del corso, l'impegno ad assumere, con contratto di apprendistato e inquadramento Ccnl Autoferrotranvieri, almeno il 60% degli allievi, che termineranno positivamente il percorso formativo e avranno superato l'esame di qualifica finale, conseguendo l'attestato di qualifica previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto.

Requisiti di idoneità allo svolgimento del ruolo:

Avere una età che consente l’assunzione in contratto di apprendistato;

Essere in possesso di patente D e CQC Passeggeri in corso di validità;

Superare con esito positivo visite di idoneità psico-fisica ai sensi del T.U.81/08 (Vedi Allegato 1 alla scheda informativa) e del D.M. 88/99 (Vedi Allegato 2 alla scheda informativa);

Non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti (come descritto nel documento Selezione e assunzione del personale AMT approvato il giorno 1 dicembre 2017 e pubblicato sul sito www.amt.genova.it);

Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità;

Godimento dei diritti politici.

Costi da sostenere

La partecipazione alle 300 ore di corso è finanziata da Regione Liguria con risorse del Fondo Sociale Europeo. Le spese per sostenere gli esami delle patenti D e CQC saranno, invece, a carico degli allievi per un ammontare pari a 750 euro.

Il superamento con esito positivo degli esami delle patenti D e CQC è pre-requisito obbligatorio per l'accesso all'esame di qualifica finale del corso.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario presentare la Domanda di Iscrizione, compilata in ogni sua parte, presso la segreteria di Proxima.

Allegare alla scheda di iscrizione:

marca da bollo da 16€ fotocopia della carta di identità in corso di validità fotocopia della patente di guida B in corso di validità Copia del titolo di studio oppure Certificato di diploma rilasciato dalla scuola di appartenenza oppure Autocertificazione del candidato ai sensi art.76 DPR 445/2000 (ammessa solo per i titoli di studio italiani) oppure equipollenza/attestazione di valore (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero) Certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B2 (per i cittadini stranieri che non hanno conseguito titoli di studio in Italia).

Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13:00 del 20 Dicembre 2023. L'elenco degli ammessi alle selezioni sarà pubblicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni sul sito proximaformazione.it.

Segreteria Proxima

Lunedì – Giovedì : 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Venerdì: 09:00 – 13:00 / pomeriggio chiuso

Via XX Settembre, 41 nero – 3° piano | 16121 Genova (GE)

tel. 010 543103

Figura professionale

La figura conduce mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, su strada (autobus e pullman) provvedendo al trasporto passeggeri.

Inoltre:

Percorre gli itinerari e le fermate prestabilite, adattando la guida alle circostanze di traffico, alla tipologia di mezzo e di carico.

Consente ai passeggeri di salire e scendere in condizioni di sicurezza, sostando temporaneamente alle fermate preposte.

In alcuni casi, si occupa di verificare e/o vendere biglietti di viaggio ai passeggeri e di fornire loro informazioni su percorso e orario.

Rispetta le norme e regolamenti in materia di sicurezza stradale e prevenzione dei sinistri.

Verifica le condizioni di pulizia del mezzo, intervenendo direttamente o segnalando l’intervento agli addetti.

Controlla il rifornimento di carburante.

Segnala alle officine preposte le anomalie del mezzo o non conformità riscontrate durante la guida e, in taluni contesti, può occuparsi anche della manutenzione ordinaria del mezzo.

Effettua servizio pubblico di linea sia diurno che notturno.

Durata e struttura del corso

Durata del corso: 300 ore, suddivise come di seguito:

Parte teorica: 251,5 ore

Parte pratica: 8,5 ore

Tirocinio curricolare: 40 ore

Nota bene:

La Parte teorica di 251,5 ore comprende le 140 ore di formazione svolte presso l’autoscuola Draivo (Caar Liguria S.r.l.) dedicata alla preparazione agli esami delle Patenti D e CQC

La Parte pratica di 8,5 ore di formazione svolte presso l’autoscuola Draivo (Caar Liguria S.r.l.) è dedicata alla preparazione agli esami delle Patenti D e CQC

Gli esami delle patenti D e CQC saranno sostenti dagli allievi con spese a loro carico pari a 750,00 Euro da corrispondere all’Autoscuola Draivo (Caar Liguria S.r.l.) che saranno da saldare entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di avvio del corso.

Il superamento con esito positivo degli esami delle patenti D e CQC è pre-requisto obbligatorio per l’accesso all’esame di qualifica finale del corso.

Sedi di svolgimento

Il corso si svolge presso le seguenti sedi:

Parte teorica:

Sede Proxima S.r.l. _ Via XX Settembre,41/5 Genova

Sede Draivo (Caar Liguria S.r.l.)_ C.so Europa, 161, 16132 Genova GE

Sede Draivo (Caar Liguria S.r.l.)_ Via Bobbio, 88R, 16137 Genova GE

Parte pratica:

Sede Draivo (Caar Liguria S.r.l.)_ C.so Europa, 161, 16132 Genova GE

Sede Draivo (Caar Liguria S.r.l.)_ Via Bobbio, 88R, 16137 Genova GE

Tirocinio curricolare:

Strutture indicate da Amt.

Articolazione e frequenza

Articolazione dei Moduli didattici

Modulo 1 – Introduzione al corso

Modulo 2 – Preparazione patente D e CQC_ Parte teorica

Modulo 3 – Preparazione patente D e CQC_ Parte pratica

Modulo 4 – Organizzazione del trasporto pubblico locale urbano

Modulo 5 – Lingua inglese

Modulo 6 – Competenze digitali

Modulo 7 – Soft skill del conducente di mezzi di trasporto pubblico

Modulo 8 – Sicurezza sul lavoro

Modulo 9 – Tirocinio curricolare della durata di 40 ore (svolto all’interno di strutture di AMT S.p.A. )

Modulo 10 – Conclusione del corso.

L’orario delle attività sarà di norma dal lunedì al venerdì con un orario che sarà articolato su 20/24 ore settimanali.

La frequenza è obbligatoria e il numero massimo di assenze concesso è pari al 20% delle ore totali del corso.

In caso di superamento della percentuale di assenze l’allievo verrà dimesso dal corso.

Si segnala che gli eventuali costi relativi ad alloggi e spostamenti per raggiungere le varie sedi del corso sono a carico dei partecipanti.

Candidatura

Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13 del 20 dicembre 2023.

