Nasce il Consorzio Ricettivo Genovese : “Facciamo rete per far crescere il turismo”

È nato a Genova il Consorzio Ricettivo Genovese (CRG) con l'obiettivo di riunire le forze nel settore turistico creando unione di intenti tra strutture alberghiere ed extra alberghiere.

Giuseppe Maltempo, proprietario di Domus Victoria in piazza della Vittoria e di altre strutture nel centro di Genova è il presidente e spiega: "Siamo nati da qualche mese e abbiamo messo insieme una ventina di strutture, dialogando con due settori storicamente rivali, quello alberghiero e quello extra alberghiero con B&B, affittacamere e case vacanze. Il nostro obiettivo - prosegue il presidente di Crg - è fornire servizi di qualità per la città di Genova e offrire ai turisti un'immagine positiva dell'accoglienza in città. Vogliamo inoltre aiutare coloro che intendono intraprendere questa strada professionale, investire nel settore e aprire una struttura, e fare rete con tutte quelle che già operano sul territorio, perché l'unione fa la forza".

"Stiamo lavorando per strutturarci al meglio come Consorzio - spiega ancora Maltempo - con una sede, un sito internet e diversi progetti che presenteremo presto. Pensiamo alla creazione di un portale per la gestione delle prenotazioni delle strutture aderenti al consorzio, con standard di qualità alti".