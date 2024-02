Confindustria, Garrone e Gozzi in corsa per la presidenza

È corsa a quattro per la presidenza di Confindustria. Sono state infatti formalizzate con il deposito delle firme le candidature di Edoardo Garrone, presidente di Erg e del Sole24Ore; Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco; Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco Italia; Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing.

Al deposito delle firme, avvenuto lunedì 12 febbraio 2024, seguirà una verifica, che sarà effettuata in coordinamento tra i saggi Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi, il Consiglio di indirizzo etico e il Collegio speciale dei probiviri circa il possesso dei requisiti richiesti. I saggi successivamente consulteranno base confindustriale e categorie per fare emergere i nomi da proporre al consiglio generale del 4 aprile, che procederà a designare il candidato, che sarà poi eletto dall'assemblea privata di Confindustria del 23 maggio.

Edoardo Garrone, classe 1961, è nato a Genova. È presidente del gruppo editoriale Sole 24 Ore, di Erg e di San Quirico. Dal 2000 al 2002 è stato presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e da maggio 2008 ad aprile 2012 è stato vice presidente di Confindustria per l’Organizzazione e il Marketing Associativo. Tra il 2014 e il 2016 è stato componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con delega per l’Internazionalizzazione mentre tra il 2012 e il 2014 è stato presidente del Comitato tecnico per l’Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo.

Antonio Gozzi, classe 1954, è nato a Chiavari. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, è l’ad di Duferco e presidente e ad di Duferco Italia Holding. È presidente di Duferco Travi e Profilati e presidente di Interconnector Energy Italia. Gozzi è l’attuale presidente di Federacciai (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane). È membro del Consiglio Generale di Confindustria ed è membro dell’Esecutivo dell’Aspen Institute. È membro del Comitato Tecnico Energia di Confindustria, in cui si occupa in particolare dei complessi problemi tecnologici e finanziari che il processo di decarbonizzazione del sistema manifatturiero comporta.