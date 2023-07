Taglio alle commissioni sul Pos, Confesercenti Genova: "Risparmi fino a 500 milioni l'anno"

"Un primo passo per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica senza pesare sulle piccole imprese, già oberate da i sempre troppi costi da sostenere": così Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova, commenta il taglio dei costi di commissione sulle transazioni digitali, frutto dell’accordo siglato tra banche, servizi di pagamento e piccole imprese, stabilito dalla legge di bilancio e che "potrebbe fruttare un risparmio per le aziende fino a 500 milioni di euro all’anno".

Il protocollo permetterà di ridurre i costi per le pmi con meno di 400mila euro l’anno di fatturato. In particolare, verranno quasi azzerate le commissioni sulle transazioni fino ai 10 euro e si prevedono sostanziali riduzioni anche per quelle fino a 30 euro. Una misura che andrà a impattare su una fetta importante dei pagamenti elettronici: secondo i dati dell’Osservatorio innovative payments del Politecnico di Milano, infatti, nel 2022 i pagamenti con carte o bancomat fino a 30 euro sono stati il 58% del totale, ed il 21% addirittura di 10 euro o meno. Una quota, quella delle micro-transazioni, che è ancora più alta proprio nelle piccole imprese del commercio, del turismo e della ristorazione.

Secondo le stime di Confesercenti, solo nel 2022 l’uso di carte e bancomat è costato alle imprese, tra commissioni e costi accessori, circa 5 miliardi di euro. Ed è una voce di cui è scontata la crescita: i consumi che passano per carta e bancomat dovrebbero raggiungere i 367 miliardi nel 2023 e i 529 miliardi già nel 2025, superando i pagamenti in contanti, che nello stesso periodo calerebbero da 769 a 387 miliardi di euro. Un’espansione costante cui però non era seguita, fino a ora, alcuna riduzione del costo della moneta elettronica. E che è stata pagata caramente dalle imprese di minori dimensioni, che non riescono a ottenere le stesse condizioni contrattuali di chi muove grandi volumi di transazioni elettroniche, ma che in Italia sono la stragrande maggioranza: quelle con fatturato annuale inferiore ai 400mila euro sono 2,5 milioni, oltre la metà del totale delle imprese.

"Siamo molto soddisfatti, auspichiamo che il provvedimento possa diventare una manovra strutturale – aggiunge Alessandro Simone, presidente Fiepet Confesercenti Genova -. La gestione del contante e delle monete sta diventando sempre più onerosa e complicata. Abbiamo notizia che, addirittura, qualche gruppo bancario non gestisca nemmeno più le monete a sportello. La moneta elettronica, finalmente senza costi di transazione per i piccoli importi, rappresenta dunque uno strumento importantissimo per le nostre piccole aziende".