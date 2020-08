Polizia locale, concorso per 38 assunzioni a tempo indeterminato

Venerdì 31 luglio 2020 è stato pubblicato un bando di concorso del Comune di Genova per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 38 Funzionari di Polizia Locale - Municipale, Categoria D - Posizione Economica D.1, da assumersi sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale dell'annualità 2020-2021. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 27 agosto 2020.

Nel caso in cui i posti messi a concorso dovessero essere interamente coperti con iscritti nelle liste regionali e provinciali degli Uffici del Lavoro, il concorso si intenderà revocato, «senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti del Comune di Genova», come si legge nel bando.

Fra i requisiti bisogna avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo ed essere in possesso di una laurea fra quelle elencate nel bando, consultabile qui.

Le domande di partecipazione alla selezione, oltrechè il versamento della tassa di iscrizione al concorso, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web https://questionari.comune.genova.it/index.php/111846?lang=it&encode=.