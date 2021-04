Il Comune cerca 75 funzionari amministrativi: nuovo bando, come candidarsi

Prosegue il piano assunzioni di Tursi, la Direzione Sviluppo del Personale e Formazione ha bandito un concorso pubblico per assunzione a tempo pieno: come partecipare

È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Comune di Genova il bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 75 funzionari amministrativi da impiegare a Tursi.

Le domande possono essere inviate sino al 12 maggio. La ricerca è finalizzata a individuare figure “con conoscenze specialistiche in campo amministrativo, con particolare riferimento ai profili contrattuali e contabili. Dovrà esaminare e valutare norme e documenti specialistici ed amministrativi; gestirà relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, rapportandosi alla rete amministrativo-istituzionale. Gestirà, anche, relazioni esterne di tipo diretto soprattutto con altre istituzioni/soggetti esterni. Istruirà, predisporrà e redigerà atti e documenti relativi all’attività amministrativa e contabile dell’Ente. Allo stesso potrà competere il coordinamento di risorse umane e strumentali”.

Tra i requisiti fondamentali c’è anche il possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica (per poter presentare la domanda), mentre tra quelli specifici ci sono il diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio, corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento, o il possesso di una serie di lauree di livello 1 (qui l’elenco).

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale. Le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da remoto, secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche dal Comune sul suo sito internet. Tra i temi dell’esame ci sono diritto amministrativo, normativa in materia di contratti e contabilità pubblici, ordinamento delle autonomie locali, normativa sul trattamento dei dati personali e sull’ordinamento degli uffici dei servizi del Comune di Genova.

Tutte le comunicazioni relative alle prove saranno pubblicate sul sito https://smart.comune.genova.it/contenuti/bandi-di-concorso. La graduatoria resterà attiva per due anni, durante i quali potrà essere utilizzata, ricorrendone la necessità, per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale.

