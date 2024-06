Il Comune verso l'ingresso in Aeroporto di Genova Spa, ma non c'è ancora un prezzo per le azioni

Il Comune va verso l'acquisizione del 15% delle azioni di Aeroporto di Genova Spa che però, come riportato nei giorni scorsi, ha un bilancio in rosso con perdite da 3,5 milioni e una richiesta di ricapitalizzazione di 4,8 milioni formulata dal cda.

A confermare l'operazione il vicesindaco Pietro Piciocchi dopo le interrogazioni di Donatella Alfonso e Alberto Patrone, entrambi consiglieri del Pd che hanno chiesto a quale prezzo il Comune acquisterà le azioni da Aeroporti di Roma, società che a oggi detiene quel 15% che andrebbe a Tursi. Quel che ancora non è chiaro è a quale prezzo.

Un nuovo volo cargo dalla Cina a Genova

Intanto, il vicesindaco ha raccontato di aver partecipato un paio di settimane fa a una missione in Cina e Hong Kong per portare un volo cargo presso l'aeroporto doganale di Genova: "Siamo vicini a questo obiettivo tenendo conto che gli scali di Roma e Malpensa sono saturi. Credo che ci siano delle praterie che si possano percorrere per rilanciare il nostro aeroporto".

Il Comune nel futuro dell'aeroporto: "L'operazione sarà vagliata dalla Corte dei Conti"

Parlando poi dell'acquisizione delle quote di Aeroporti di Roma da parte del Comune di Genova, Piciocchi descrive il bilancio negativo del 2024 come dovuto a una serie di operazioni straordinarie, e spiega: "Vogliamo avere un ruolo diretto nel nostro aeroporto, ritenendo che lo scalo abbia grosse potenzialità". Al Comune è stato consegnato qualche giorno fa un piano industriale dall’aeroporto in cui viene spiegato che la società, in sostanza, prevede di tornare in equilibrio strutturale in un arco di tempo dal 2025 al 2029.

"Sia l’ingresso di nuovi soci, con l’acquisto di quote, sia i processi di ricapitalizzazione sono dettati dalla legge Madia, che impone che queste operazioni siano fatte solo se a fronte di un piano industriale che evidenzi l’equilibrio strutturale. Quindi il nostro ingresso è determinato dal piano industriale che deve essere in equilibrio" continua il vicesindaco. Infine l'operazione sarà vagliata dalla Corte dei Conti che dovrà verificare la motivazione e la pertinenza dell'ingresso del Comune di Genova e verificare la tenuta del piano industriale.

Ma qual è la cifra che spenderebbe il Comune per quel 15%? "Il prezzo delle azioni non è stato ancora definito, ma sarà certificato da un soggetto terzo indipendente, e posto al consiglio comunale" ha ribadito il vicesindaco. Aggiungendo poi: "Sono convinto della bontà di questa operazione e sono stupito che ci sia chi ne possa dubitare, è una partita fondamentale per il futuro economico di Genova. La situazione attuale del nostro aeroporto non è soddisfacente, dobbiamo essere uno stimolo per dare al nostro aeroporto la dignità che riteniamo possa meritare".

La risposta di Piciocchi non ha lasciato soddisfatti i consiglieri: "È stata confermata la volontà di un coinvolgimento diretto - ha replicato Patrone - ma non si sa ancora il prezzo. È stato concordato, aumenterà? Spero approfondiremo in commissione". E Alfonso: "Continuare a sentir dire che qualcuno non vuole che funzioni l'aeroporto vuol dire rovesciare le carte. Anche l'opposizione ha a cuore i collegamenti aerei della città ma vogliamo che le cose vengano fatte bene".