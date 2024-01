Saldi iniziati, l'appello di associazioni e Regione: "Comprate sotto casa"

Dopo aver preso il via con le festività natalizie in Liguria, prosegue anche con i saldi la campagna di sensibilizzazione all'acquisto nei negozi di quartiere, #comprasottocasa.

Un'iniziativa nata nel 2020 come risposta al primo Natale di pandemia e come sostegno ai produttori locali in un momento eccezionale, l'iniziativa - promossa dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna) e sostenuta da Regione Liguria - è stata rilanciata e via via rinforzata, puntando sulle tante peculiarità degli acquisti nei negozi di vicinato, dall'importanza del fattore umano alla sostenibilità ambientale e sociale.

"È opportuno ricordare con l'avvio dei saldi l'importanza di fare acquisti dai produttori e dai commerciali locali. Perché comprare sotto casa è una scelta virtuosa di qualità. Vuol dire affidarsi a chi conosce i nostri gusti, le nostre abitudini e a chi sa consigliarci per soddisfare le nostre esigenze. Ma allo stesso tempo significa sostenere i piccoli esercenti, che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città - spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Alessio Piana -. Come Regione Liguria, abbiamo sostenuto economicamente con il bando dedicato ai Civ la predisposizione, il lancio e la diffusione di questa campagna informativa proprio perché crediamo che il commercio di prossimità, oltre a ravvivare e migliorare la vivibilità dei centri urbani, sia un presidio sociale irrinunciabile, specie per i piccoli centri e per le persone più fragili".

"La campagna torna per la quarta volta grazie all'azione di squadra della Camera di Commercio e del sistema associativo insieme a Regione, Comune e Fondazione Carige - sottolinea Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -. Vogliamo sottolineare che comprare sotto casa è sempre una scelta sostenibile che contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti".

In particolare, la campagna intende ricordare a residenti e visitatori l'importanza di fare acquisti dai produttori e dai commercianti locali attraverso quotidiani locali, principali siti d'informazione e tv locali.