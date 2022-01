Compagnia Unica, un altro mandato per Benvenuti

Antonio Benvenuti si conferma console della Compagnia unica dei lavoratori portuali e conquista il quinto mandato. Resterà dumque in carica per i prossimi tre anni. Niente da fare per lo sfidante Silvano Ciuffardi. Benvenuti ha ottenuto 525 voti contro i 265 di Ciuffardi.

I soci votanti sono stati 834. Ventitré le schede bianche e 15 quelle nulle. Oggi sono attesi i risultati per quanto riguarda la carica di viceconsole e poi per i consiglieri. Nel programma di Benvenuti ci sono la prosecuzione di messa in sicurezza dei conti della compagnia e lo sviluppo della scuola di formazione.