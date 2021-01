CogenInfra acquisisce Erzelli Energia, fornirà il riscaldamento al nuovo Parco Scientifico Tecnologico

CogenInfra SpA, azienda torinese specializzata nel settore del teleriscaldamento urbano, ha acquisito il 100% della società Erzelli Energia Srl.

L’azienda fornirà riscaldamento e raffreddamento al Parco Scientifico Tecnologico, un polo di oltre 400.000 mq sull’omonima collina genovese destinato a ospitare aziende, centri di ricerca, la facoltà di Ingegneria dell’Università, aree residenziali e centri direzionali.

Per CogenInfra è la terza acquisizione del 2020: l’azienda ha all’attivo la gestione di 7 centrali di teleriscaldamento distribuite nel nord Italia, tra Piemonte, Lombardia e, da oggi, anche Liguria.

L’impianto di trigenerazione di Erzelli Energia è composto da un cogeneratore a gas naturale (motore a combustione interna) in grado di produrre simultaneamente energia elettrica e acqua calda, gruppi frigoriferi elettrici per la produzione di acqua refrigerata e caldaie a gas naturale per integrare la produzione di acqua calda quando necessario

Il sistema è in grado di generare contemporaneamente acqua calda e fredda, distribuite alle utenze grazie a due reti distinte, eliminando anche la necessità di commutazione stagionale degli impianti.