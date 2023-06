Genova quarta città per spese pro capite per la formazione dei lavoratori

Il Comune di Genova spende 55,29 euro pro capite per le risorse umane: un dato che fa balzare il capoluogo ligure quarto nella classifica nazionale delle città con più di 200mila abitanti.

Il funzionamento della macchina amministrativa è complesso: comprende una serie di fattori che vanno dall’assetto organizzativo alle risorse disponibili fino all’attitudine di chi dirige gli uffici o vi lavora quotidianamente.

In questo scenario, fornire continue opportunità di aggiornamento e predisporre un ambiente sicuro in cui lavorare è cruciale per l’efficienza delle amministrazioni. L'obiettivo dovrebbe essere incrementare le competenze, migliorare la qualità del lavoro e di conseguenza rendere sempre più efficace l'amministrazione.

Secondo un'indagine di OpenPolis a Genova - dove il 26,5% del personale ha conseguito una laurea o un titolo superiore - la spesa per cassa per le risorse umane che emerge dal bilancio consuntivo del 2021 è di 55,29 euro pro capite. Tra le città con più di 200mila abitanti, Milano è quella che spende di più in assoluto, con 101,56 euro pro capite. Seguono Firenze (59,5 euro pro capite), Napoli (55,83 euro pro capite) e infine al quarto posto in Italia c'è Genova che, parlando di cifre assolute, nel 2021 speso in totale più di 31 milioni. Agli ultimi posti, Bari con 11,21 euro pro capite e Verona con 6,41 euro pro capite.

Certo, occorre specificare che spese maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. Inoltre, le uscite di una missione o di un programma possono essere relative a più assessorati.

Ma com'è andata la spesa pro capite per le risorse umane negli anni? Mentre in altre città come Napoli e Firenze è diminuita, a Genova dal 2016 al 2021 è andata progressivamente crescendo: nel 2016 era di 41,85 euro pro capite, ha poi raggiunto quota 55,29 nel 2021. Questo rende Genova la seconda città italiana per incremento di spesa, dopo Milano (+176,36%) con un +32,13%.

In generale, andando a vedere il dato nazionale, i comuni spendono mediamente 11,95 euro a persona. Analizzando tutti i comuni - dunque anche quelli più piccoli - a riportare le uscite maggiori sono le amministrazioni valdostane (45,89), friulane e giuliane (38,49), e liguri (22,89): medaglia di bronzo, dunque, alla nostra regione.