Il porto genovese è il secondo d'Italia per numero di crocieristi

Il porto di Civitavecchia si conferma anche per il 2022 come primo scalo crocieristico italiano, le stime prevedono circa 1 milione e 450mila passeggeri nel settore crociere in transito. Al secondo posto si trova Genova, il polo crocieristico nel 2022 vedrà transitare circa 950mila passeggeri, sul terzo gradino del podio si trova il porto di Napoli con i suoi 900mila passeggeri.

Queste le stime pubblicate nel report di Risposte Turismo, organizzazione specializzata in ricerche nell'ambito travel e turismo. I dati prevedono un anno di ulteriore ripresa per il settore delle crociere in Italia, dopo un 2021 ancora di grande difficoltà per tutte il comparto.

La Liguria e la Sicilia saranno le uniche regioni a poter vantare più porti fra i primi dieci di questa graduatoria, oltre a Genova infatti sono presenti in classifica anche Savona e La Spezia.

Nelle prime dieci posizioni si trovano anche il porto di Livorno e gli scali di Catania, Olbia e Brindisi che vedranno un notevole incremento di presenze nel 2022. Quest'anno dovrebbero essere 16 i porti italiani a superare i 100mila passeggeri in transito per le crociere.