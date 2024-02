Genova è la città italiana in cui gli amministratori delegati guadagnano di più

Il portale CasinoItaliani ha anche analizzato gli stipendi medi degli amministratori delegati in 30 città italiane per determinare quali città offrono gli stipendi più alti. Lo studio ha inoltre confrontato gli stipendi medi dei dipendenti in ciascuna regione sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Secondo lo studio, la città italiana dove gli amministratori delegati guadagnano lo stipendio più alto è Genova. Lo stipendio base medio annuo per gli amministratori delegati nella città portuale parte da 183.772 euro. Si tratta di quasi cinque volte di più dello stipendio medio dei residenti in Liguria, pari a 36.288 euro.

Milano ospita l’università che produce il maggior numero di leader aziendali e offre il secondo stipendio più alto per gli amministratori delegati, con una media annua di 146.434 euro.

Al terzo posto c'è Bari, con una retribuzione media annua di 141.055 euro per gli amministratori delegati. Seguono Firenze (116.387 euro) e Roma (112.949 euro).

Classifica Città Regione Stipendio medio annuale di un CEO in Italia Stipendio medio annuo di tutti i dipendenti della regione Differenza tra stipendio dipendente e amministratore delegato 1 Genova Liguria €183.772 €36.288 €147.484 2 Milano Lombardia €146.434 €43.017 €103.417 3 Bari Puglia €141.055 €30.805 €110.250 4 Firenze Tuscana €116.387 €36.849 €79.538 5 Roma Lazio €112.949 €37.621 €75.328

Metodologia

Per determinare le città italiane che offrono gli stipendi medi più alti per gli amministratori delegati, CasinoItaliani ha messo insieme una lista della 30 città più popolate.

Glassdoor è stato poi utilizzato per determinare lo stipendio medio annuo degli amministratori delegati di ciascuna sede. Le stime salariali si basano sugli stipendi inviati in forma anonima a Glassdoor dai Ceo di ciascuna sede. Include solo la retribuzione base media e non eventuali compensi aggiuntivi in contanti.

I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (IStat) sono stati utilizzati anche per confrontare gli stipendi medi dei CEO in ciascuna città con lo stipendio medio dei dipendenti in ciascuna regione.