Istat: Genova secondo capoluogo più caro d'Italia

Genova schizza al secondo posto nella classifica dei capoluoghi con i costi più alti. Lo rivela l'Istat rendendo noti i dati dell’inflazione dei comuni con più di 150 mila abitanti, su cui l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Dietro soltanto a Bolzano, Genova registra un rialzo dei prezzi del del 7,1% che determina un incremento di spesa pari a 1723 euro per una famiglia media, 2758 euro per una di 4 persone. Seguono la Superba, Padova e Verona, ex aequo, dove il +7,4% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1869 e 2752 euro annui. Al quinto posto Perugia (+7,1%, 1693 e 2664 euro) e al sesto Bologna (+6,8%, 1917 e 2643 euro).

Record in negativo anche a livello regionale. Se in testa alla classifica delle regioni più costose , con un’inflazione annua a +7,6%, c'è il Trentino al secondo posto ecco la Liguria; la crescita dei prezzi del 7,1% implica un’impennata del costo della vita pari, rispettivamente, a 1592 e 2627 euro, terza la Valle d’Aosta, +6,2%, con un rincaro annuo di 1576 e 2604 euro. La regione più risparmiosa è invece la Sardegna, +6,8%, pari a 1342 e 1652 euro.