Genova città con inflazione più alta d'Italia, stangata da +2.136 a famiglia

Sul fronte dei prezzi al dettaglio, le differenze territoriali sono fortissime e Genova è la città con l'inflazione più alta per Codacons, che, sulla base dei dati provinciali sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat, ha elaborato la classifica ufficiale delle città dove i prezzi crescono di più a marzo, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti.

Genova è la città in cui l'inflazone è cresciuta di più

Genova la città dove l’inflazione cresce di più a marzo, con un tasso del +9,8% annuo - spiega il Codacons - e con una spesa da +2.136 euro annui a famiglia residente. Fanalino di coda Potenza, dove i prezzi aumentano solo del +4,8% in un anno. A Bolzano e Milano le ricadute più pesanti, con la famiglia “tipo” che a causa dell’inflazione spende oltre 2.200 euro in più su base annua.

“Il ribasso dell’inflazione registrato a marzo rispetto ai mesi precedenti è purtroppo solo una illusione ottica determinata dal calo delle tariffe di luce e gas – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per i beni più acquistati dalle famiglie, come alimentari e carrello della spesa, i prezzi crescono a ritmi ancora molto sostenuti, incidendo in modo pesante sui bilanci familiari”.

I dati delle città italiane

Ecco di seguito tutti i dati ufficiali elaborati dal Codacons sull’aumento dei prezzi nelle principali province italiane: