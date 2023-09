Sicurezza in porto, Cisl Genova e Fit : “Subito un presidio medico per il primo soccorso"

"Questa mattina si è svolto un incontro tra Autorità di Sistema portuale e Cisl Genova, unitamente alla Fit Cisl, sul delicato tema della sicurezza all’interno dell’ambito portuale, alla luce dei gravi incidenti che hanno coinvolto in questi mesi i lavoratori che vi lavorano quotidianamente". Lo sottolinea il sindacato in una nota.

Cisl Genova Area Metropolitana e Fit Cisl Liguria spiegano: "Abbiamo sottolineato che occorre individuare soluzioni che tutelino l’incolumità e la salute delle persone, utilizzando tutti gli strumenti già disponibili. Servono fatti concreti. Subito un presidio medico per il primo soccorso come in altri scali italiani e una regia sulla viabilità interna. I rappresentanti di sito per la sicurezza dei lavoratori, costituiti proprio nel porto di Genova, sono stati modello per gli altri porti italiani e sono impegnati quotidianamente per la tutela di chi opera in porto ma devono essere più coinvolti".

Sindacati che poi concludono: "Più volte negli ultimi anni abbiamo ribadito a Confindustria e operatori portuali la necessità di un aumento delle ore a disposizione degli Rls di sito per consentire loro un maggiore presidio, la situazione di stallo su questo come su altri temi non è più accettabile".