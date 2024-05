Food e arredo, l'iniziativa per far incontrare imprese liguri e operatori francesi

La sinergia tra Liguria International e Confartigianato Liguria porta lunedì 17 giugno a Genova - nello specifico a palazzo Imperiale - operatori francesi interessati ad acquistare prodotti dei settori del "Food, dell'arredo e dell'arte della tavola". Un'iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Marsiglia, che mira a favorire l'internazionalizzazione delle imprese liguri e promuovere il Made in Italy nel mondo. In particolare, è previsto un incoming di una delegazione di buyer provenienti da diverse aree della Francia con incontri B2B con alcune imprese liguri.

"Grazie a questa iniziativa, i buyer francesi, accompagnati anche da giornalisti, avranno la possibilità di scoprire la tradizione di selezionati produttori liguri, interessati a intercettare opportunità d'affari sul mercato francese - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico -. Un'opportunità, che abbiamo inserito nel Piano Attuativo 2024 di Liguria International, per sviluppare nuovi mercati e partnership, favorendo così lo sviluppo di imprese e artigianato nei rispettivi territori di cooperazione".

"Crediamo che sia importante promuovere le eccellenze liguri e siamo orgogliosi di collaborare a questa iniziativa, che offre alle imprese un importante occasione di contatto con il mercato francese, ossia il primo mercato di esportazione dei prodotti liguri all’interno dell’Unione Europea - commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria - Si tratta di un evento che mette assieme due concetti chiave: la valorizzazione dei prodotti del territorio e delle imprese della regione e l’internazionalizzazione a cui sono chiamate sempre più anche le realtà più piccole".

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione, riservata alle imprese dei settori Food, Arredo e Arte della tavola al link www.confartigianatoliguria.it/b2bFrancia.