Nasce l’Albo delle botteghe storiche di Chiavari

Sulla scia di Genova, anche Chiavari ha deciso di tutelare le sue botteghe storiche con un albo. Firmato il protocollo d'intesa per la conservazione e la valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli esercizi di pregio. Il Comune di Chiavari informerà la Commissione sulle eventuali modifiche o nuove richieste di autorizzazione e terrà l'elenco.

La qualifica di bottega storica è attribuita agli esercizi commerciali o artigianali di rilevanza per la storia sociale d'impresa cittadina, con almeno 50 anni di attività, in possesso dei requisiti richiesti (elementi architettonici, arredi, attrezzature, documenti, contesto storico-ambientale). Il locale di tradizione si distingue per una tradizione legata alla storia locale e all'identità dei luoghi, un'attività caratterizzata dalla continuità di esercizio e dalla trasmissione delle conoscenze.

Requisiti fondamentali sono la presenza di una prassi di tradizione, la continuità di esercizio (la data di fondazione deve risalire ad almeno 50 anni prima della presentazione della domanda) e la continuità nella trasmissione delle conoscenze (la permanenza dello stesso gruppo familiare nella gestione dell'attività o l'avvicendamento di persone frutto di prolungati rapporti di apprendistato). Esercizi di pregio sono attività che presentano un'eccezionale qualità progettuale o decorativa degli arredi.

Una commissione apposita, formata da un rappresentante per ogni parte contraente, stabilirà l'elenco degli esercizi con caratteristiche di bottega storica, di locale di tradizione e di esercizi di pregio e vigilerà sul mantenimento degli elementi identificativi. Mentre un tavolo tecnico, composto dai funzionari del Mibact e della Camera di Commercio di Genova, verificherà la rispondenza degli elementi qualificanti ai fini di tale riconoscimento.

"Abbiamo sottoscritto un documento che testimonia l'importanza delle botteghe storiche sul nostro territorio, un patrimonio da preservare perché carico di grande valore storico-artistico, culturale e commerciale" afferma Silvia Stanig, vicesindaco F.F. di sindaco di Chiavari.