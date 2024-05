Fondazione Carige, eletto il nuovo cda: Lorenzo Cuocolo presidente

Giovedì 23 maggio 2024 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Carige-Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Il nuovo presidente è Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di diritto pubblico comparato, docente all’Università di Genova e all’Università Bocconi di Milano, avvocato cassazionista.

Il professor Cuocolo è specializzato in diritto pubblico dell’economia e in diritto amministrativo. Ha precedenti esperienze nel mondo bancario e finanziario come consigliere o presidente di società, anche quotate in borsa. Il Consiglio di amministrazione è inoltre composto da Giovanni Amoretti, eletto vicepresidente, dagli avvocati Francesca Ravaschio e Andrea Rivellini e dal dottor Roberto Giovanni Timossi.

Il Consiglio di indirizzo è composto da Sabina Alzona, Lucia Baroni, Barbara Bosio, Andrea Di Baldassare, Alessandro Giosso, Fabrizio Gramondo, Daniele Pallavicini, Francesca Pescetto e Paola Raffaglio.

Fondazione Carige è una fondazione di origine bancaria, aderente all’Acri. Priva di fini di lucro, ha un patrimonio di quasi 100 milioni di euro e dispone erogazioni per progetti in campo economico e sociale, relativi ai territori di Genova e Imperia. Continua l’attività di carattere sociale e filantropico esercitata, per oltre cinque secoli, inizialmente dal Monte di Pietà (1483) e poi dalla Cassa di Risparmio di

Genova e Imperia (1846).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp