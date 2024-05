Fibra ottica, il progetto dei cavi sottomarini da Mazara del Vallo a Genova: "Pronto nel 2025"

Il nuovo cavo sottomarino in fibra ottica, che collegherà Mazara del Vallo a Genova, con un punto di snodo in prossimità di Roma-Fiumicino, è prossimo alla messa in disponibilità grazie all’ottenimento dei permessi di approdo. L’infrastruttura sottomarina è la prima del suo genere a raggiungere il pieno utilizzo dei ripetitori e dei cavi in fibra. Ad annunciare le novità è Unidata.

Prosegue così la realizzazione di un grande progetto di infrastruttura digitale sottomarina - primo sistema Open Cable a 24 coppie di fibre ottiche nel Mediterraneo - la messa in esercizio è prevista nel secondo trimestre del 2025.

Il progetto è volto a soddisfare le sempre più crescenti esigenze di banda larga sia a livello nazionale sia internazionale, importante per la transizione digitale del Paese e per la sua economia. In particolare, gli ultimi traguardi hanno riguardato le seguenti attività:

Permessi di trunk landing: Unitirreno ha ottenuto con successo le autorizzazioni ambientali nelle località strategiche del progetto: Mazara del Vallo, Genova e Roma. Questi permessi sono fondamentali per stabilire i principali punti di connessione all'interno della rete di cavi sottomarini, garantendo un'integrazione e un funzionamento senza soluzione di continuità.

Completamento della system qualification:il cavo sottomarino Unitirreno, dotato di un sistema a 24 coppie di fibre, è il primo del suo genere nella regione del Mediterraneo a raggiungere la massima capacità di utilizzo dei ripetitori e dei cavi in fibra sottomarini.

Produzione: è in corso, sotto la guida di Alcatel Submarine Networks, la produzione del sistema di cavi Unitirreno e delle apparecchiature associate. Questa fase del progetto sta procedendo secondo i tempi previsti, con un'attenzione meticolosa ai dettagli e all'integrazione di tecnologie all'avanguardia che garantiscono prestazioni ottimali al momento dell'installazione.

