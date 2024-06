Ville, negozi ed ex ospedali: in vendita nuovi immobili di Arte

Si parte dai quasi due milioni di euro per l'ex centro Alzheimer in via Santa Maria in Bethlem 4 a Varazze fino ad arrivare ai 15mila per un terreno a Levanto. Sono gli importi base che bisogna mettere sul piatto per provare ad aggiudicarsi undici proprietà, appena messe in vendita da Arte Genova.

Si tratta di una procedura di vendita a trattativa diretta a seguito dell'asta pubblica del 15 marzo 2024. Per chi non vuole o non può spendere troppo, il secondo bene più economico in vendita è un edificio rurale in via Rigazzara 60 a La Spezia.

A Ronco Scrivia, in località Panigasse, è disponibile un terreno con importo base di 50mila euro. Invece per aggiudicarsi un negozio in via XX Settembre a La Spezia bisogna poter contare su un gruzzolo di almeno 120mila euro. C'è poi l'ex ospedale di Recco Villa Ansaldo con importo base che sfiora i trecentomila euro (298).

A Genova è in vendita una villa su tre piani con giardino in viale Casanova 2A, di fronte alla stazione di Cornigliano, di 325 metri quadri con parco e box auto. Un'altra villa con parco è in disponibile a Masone in via Podestà: importo base 353mila euro.

L'altro immobile, oltre all'ex centro Alzheimer di Varazze, che ha una richiesta superiore al milione di euro è l'ex ospedale Maria Teresa di Arenzano, con una richiesta base di un milione e 350mila euro. Questi immobili si vanno ad aggiungere agli altri, già in vendita, di Arte; per consultare l'elenco completo clicca qui.