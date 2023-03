Case, il quartiere dove ci vuole più tempo per vendere è a Genova

Nelle grandi città italiane la casa si vende entro un massimo di sei mesi. Esistono però soluzioni per cui è più difficile trovare acquirenti, e conseguentemente restano sul mercato per un tempo superiore alla media. Questo è quanto emerge dallo studio di Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

"Dopo una fase di espansione per la maggior parte del 2022 - afferma Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it - il mercato delle compravendite immobiliari inizia a mostrare segnali di un’inversione di tendenza tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno Tra il 2021 e il 2022 i compratori hanno goduto di un accesso facilitato al credito e di un mercato di sostituzione ricco, in grado di attingere da un importante stock di immobili in vendita accumulato durante il periodo pandemico. Inoltre, i prezzi immobiliari di allora, a livello nazionale, erano vicini ai minimi dal 2000. Tutto questo ha fatto tornare le compravendite ai livelli pre-crisi del 2008".

"Oggi - sottolinea - la situazione è cambiata, complici le maggiori difficoltà di accesso al mutuo legate ai tassi di interesse e l’erosione dei risparmi correlata all’alta inflazione. I rapporti di forza nel mercato delle compravendite si sono così spostati più sul versante del venditore, che in questo scenario si configura come attendista e riflessivo, desideroso di tutelare il proprio valore immobiliare".

I tempi medi di vendita

Guardando ai tempi necessari perché un annuncio immobiliare esca dal mercato, Milano si conferma la piazza più veloce nel trovare acquirenti, con attese medie inferiori ai 3 mesi (2,9). Le grandi città in cui si deve pazientare di più sono Bari e Venezia, con una media di 5,2 mesi. Catania (5,1 mesi) chiude il terzetto delle città dove serve aspettare poco più di cinque mesi perché un immobile venga venduto.

Tornando ai mercati più dinamici, dopo Milano si piazzano Bologna (3,2 mesi) e Firenze (3,5) a comporre il podio, mentre Roma si ferma al quarto posto con i suoi 3,7 mesi di attesa. Queste sono anche le uniche quattro grandi città italiane sotto i quattro mesi di attesa media.

Le tipologie di immobili più difficili da vendere città per città

Per sei delle dodici grandi città italiane, ovvero Bari, Catania, Genova, Palermo, Roma, e Verona, l’invenduto, sul mercato da 8 mesi o più, si configura come un trilocale, con una superficie media compresa tra gli 85 e i 100 metri quadri. Catania è la città in cui gli immobili invenduti sono sul mercato da più tempo, sfiorando i 9 mesi di attesa media.

Il prezzo medio varia tra poco più di 90.000 euro, come a Palermo e Genova, a oltre 330.000 euro, nel caso di Verona, passando per i quasi 200.000 euro della Capitale. Nonostante ci siano, quindi, caratteristiche comuni all’invenduto di diverse grandi città, le eccezioni non mancano. A Milano, Napoli e Torino l’immobile più difficile da vendere – in determinati contesti – è un bilocale compreso tra i 55 e i 60 metri quadri. Nel capoluogo meneghino questo arriva ai 59,6 mq di media, si trova a Città Studi, Susa e costa di media quasi 320.000 euro. Di norma, l’invenduto milanese è sul mercato da meno tempo rispetto ad altre grandi città, con i suoi 7,4 mesi di media.

L'analisi quartiere per quartiere

Guardando invece ai quartieri, quello con le tempistiche di vendita più lunghe è il genovese Ponente Entroterra, dove in media servono 7 mesi e mezzo perché un annuncio immobiliare esca dal mercato. Il quartiere di Accademia, Salute, Dorso Duro, San Barnaba, San Marta (Venezia) segue a breve distanza (7,3). Più indietro Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Loseto, quartiere del capoluogo pugliese, con i suoi 6,6 mesi medi di attesa.

Nessuna sorpresa, invece, per il podio dei più veloci: all-in milanese con Napoli, Soderini in prima posizione (2,1), Arco della Pace, Arena, Pagano e Pasteur, Rovereto (entrambi a 2,2 mesi di media). Per trovare il quartiere più rapido nella vendita di abitazioni che non sia a Milano è necessario scendere fino al nono posto, con Aventino, San Saba, Caracalla, storico e rinomato distretto della Capitale, dove i proprietari desiderosi di vendere devono 'accontentarsi' di un’attesa media di 2,7 mesi.

I tempi medi di vendita nelle diverse grandi città italiane

Città Tempi medi di vendita (in mesi)

Milano 2,9

Bologna 3,2

Firenze 3,5

Roma 3,7

Napoli 4,1

Torino 4,3

Verona 4,4

Genova 4,7

Palermo 4,9

Catania 5,1

Venezia 5,2

Bari 5,2.